比鮭魚更奇！辣媽秀身分證「這3字」　網全看傻：妳是第一名

▲有辣媽竟將名字改成「嘲肌掰」，讓不少網友看傻了眼。（圖／翻攝自Facebook社團／爆廢公社二館）

實習記者閔文昱／綜合報導

知名迴轉壽司店「壽司郎」17、18日舉辦活動，引發「鮭魚之亂」，許多大學生為了吃免費壽司紛紛跑去改名，而這股改名風潮也釣出網路上不少姓名特殊的民眾，紛紛曬出身分證分享各種有趣的改名。就有一位辣媽秀出身分證，只見姓名欄上寫著「嘲肌掰」，笑瘋不少網友，直呼「真的很潮」。

原PO在臉書《爆廢公社二館》發文，表示大家都叫她為「嘲媽」，但卻時常打錯字，打成「高潮的潮」，讓她厭世很久，於是就決定改名，希望能換成一個比較容易被記住的名字。只見她秀出的身分證中，姓名的欄位上竟是超特殊的「嘲肌掰」，不禁讓人看傻了眼。

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▲壽司郎日前推出活動，引爆一股「鮭魚之亂」。（圖／記者羅婉庭攝）

許多網友看完這「獨一無二」的姓名後，紛紛留言表示，「你比那些叫鮭魚的還帥，你是我心中的第一名」、「這是真的嗎？」、「這個真的厲害」、「妳太屌了」、「真潮」、「所以你現在是想吃什麼啦？」、「我不敢想像百年後公祭司儀的致詞~」、「這也有免費的可以吃！？」、「好霸氣」、「嘲天鼻也不錯阿」。

台灣這股「鮭魚之亂」的改名風潮甚至還在日前登上國際媒體《衛報》（The Guardian），並報導了南台灣高雄的一位馬同學，改名後在壽司店免費吃了價值新台幣7000元的壽司，大約176英鎊，粗略的翻譯這位同學的名字叫做爆炸性帥鮭魚（Explosive Good Looking Salmon），另外，還有一位民眾決定將替自己取了36個字的名字，大多數以海鮮為主題，包括鮑魚、螃蟹、龍蝦等字眼。

