張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子讓他回復原狀

▲李來希。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台中一位男大生為了換取壽司店優惠活動，把自己的名字改成「張鮭魚之夢」，未料改完名後，戶政人員告知改名的額度已經用完，讓他當場尷尬落淚。對此，全國公務人員協會前理事長李來希感嘆，「價值觀錯亂下的羔羊」，希望主持政務的大人高抬貴手，讓他回復原狀。

李來希表示，這些孩子只為一餐鮭魚壽司飯就丟掉父母給的印記，哪天誘惑稍微加碼一下，是不是連祖宗的姓氏也可以拋棄？孩子們現在的形象是父母或長輩們形塑的結果，孩子們的錯在於無知，長輩們的錯呢？是我們縱容任性的結果，還是長輩們的行為有意無意間耳濡目染所導致的社會亂象？

李來希認為「這個鮭魚春秋大夢真的該醒了」，怎麼我們的下一代的夢想，竟然只剩下吃一餐免費的鮭魚壽司？主持政務的大人們的胡作非為，上行下效，而做錯事的人當然要自己承擔後果，但是導致我們的下一代這麼莽撞無知無厘頭作為的大人們不要負責嗎？

李來希也幫忙求情，請先救救孩子吧！難道真的要讓這個「鮭魚之夢」，陪伴這個孩子過一生嗎？羔羊有罪但罪不至死，請大人們高抬貴手，讓他們回復原狀吧！

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