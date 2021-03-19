鮭魚人履歷吃香？美女作家坦言「想找來面試」　千人戰翻：會封殺

▲許多人為了免費壽司，跑去改名「鮭魚」。（圖／記者游瓊華攝）

記者周亭瑋／綜合報導

壽司郎「鮭魚之亂」掀上百人改名風潮，遭到各界輿論嘲諷，甚至登上國際版面。美女作家黃大米今發文笑說，若有年輕人投遞履歷，上面寫出「曾當鮭魚人」的戰績，可能會想請對方來面試，也直言「有時候必須有點瘋狂，人生才會精彩！」

黃大米今在臉書提到，「如果有個年輕人，寄了份履歷表來，上面寫著，曾經在2021年參加改名『鮭魚吃到飽』活動，最高紀錄吃了三百盤，光是這個資歷，我可能就會找他來面試，因為太有趣了。」

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她認為，有時必須有點瘋狂，人生才會精彩，「當很多框框都框不住你時，你就正在走自己的路，很多事情不用追求什麼有意義，只要追求不傷害人又能讓自己開心，讓生命有趣就夠了。」

▲壽司郎為期兩天活動落幕。（圖／台灣壽司郎提供）

不過，黃大米也直言，也許媒體業會愛這種瘋狂又有創意的人，但金融業應該不能接受，「請問你可以接受你的屬下改名鮭魚，去吃免費大餐嗎？我想問他，可以帶我一起去吃嗎？我可以幫忙發新聞稿。」

對此，大票網友一面倒持反面看法，紛紛回應「瘋狂體驗是一回事，但改名為了貪便宜，這種價值觀我沒辦法」、「我不行，尤其是揪團收費帶去吃牟利的，在工作場合我很懷疑他們的操守」、「建立在貪婪之上的瘋狂我不能認同，覺得這樣的人沒羞恥心，應該是見利忘義之人」、「我喜歡藝術創作，但個人覺得創意跟行為脫序的相關性不高耶」、「這履歷被打槍的機率高一點吧？看不出創意在哪」、「屬下我尊重，但兒子不行」、「我是無法接受一個用盡方法如此投機的面試者，把社會塑造成投機為上的氛圍」、「科技業內會封殺吧」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

不過，還是有部分人能接受，「我覺得超歡樂的，如果我有這種朋友，一定要跟他長長久久開開心心」、「如果他沒有把名字改回來，我願意跟他聊聊」、「人生已經很苦悶了，多點樂趣很好」、「如果300多盤是連飯都吃光，我就當場錄用他」、「合法又不違反道德，沒什麼反對的理由，大多人一輩子都沒改過名字，利用一下自己名字有趣一下也沒什麼」。