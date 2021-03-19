請三思！改名大絕招一次看　這8招「回鮭」本名

▲民眾為搶壽司免費瘋改名，全台湧現不少鮭魚。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

日本知名壽司店推出優惠活動，只要名字內有「鮭魚」兩字就可享用免費壽司，不少國人因此瘋改名，但有人卻因為改名次數用完而「同鮭魚盡」。雖然依據《姓名條例》規定，人一生改名額度為3次，不過其實還有其他「大絕招」可不限3次的額度。

根據《姓名條例》第9條規定，名字當中若有「字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因」得申請改名，而這次的「鮭魚之亂」改名算是「特殊原因」，以三次為限。

不過，若特殊原因的3次額度用完的話，民眾還可依下列方式，將本名「回鮭」：

一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。

二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。

三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。

四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。

五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

此外，除了《姓名條例》第九條包括地六項改名規定之外，民眾也可依第10條規定中的，「因宗教因素出世或還俗」或「因執行公務之必要，應更改姓名」來「改邪鮭正」。

因此，台中一名男大生「張鮭魚之夢」改完名後被告知用完3次額度，目前看來他可以找爸爸媽媽求救，先請父母把名字改成鮭魚，他就可以改回本名，而父母再改回本名，或是在同一個縣市內找到跟他名字一模一樣的人，再不然就只能找人認領他，或是出家把名字改回來。

對於全台掀起鮭魚之亂，內政部長徐國勇19日表示，經統計全國有200多個人改名叫「鮭魚」，也呼籲民眾，不要隨便改名，因為名字是父母給的，或者是自己最後的決定，「全面改會很麻煩，大家都要三思」。

改名規定一次看：

《姓名條例》第9條

一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。

二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。

三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。

四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。

五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

依前項第六款申請改名，以三次為限。但未成年人第二次改名，應於成年

後始得為之。

《姓名條例》第10條

一、原名譯音過長或不正確。

二、因宗教因素出世或還俗。

三、因執行公務之必要，應更改姓名。

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