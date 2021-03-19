陳柏惟罷免結局曝光　黃暐瀚「三理由」分析：很難跨過門檻

▲台灣基進黨與立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣基進黨立委罷免案進入第二階段連署，外界關注他是否將成為報復性罷免的第三位。對此，資深媒體人黃暐瀚分析罷免成功的機率只有四成，還有「三個」不會被罷免的理由。

首先，黃暐瀚指出，民進黨會比照黃捷模式力挺陳柏惟；二，台中二選區雖然沒有鳳山那麼綠，但也不像桃園那麼藍。陳柏惟的仇恨值介於王浩宇跟黃捷之間；三，陳柏惟上節目、開直播，講話雖然「秋」，但地方基層照樣有在跑，除非接下來發生「人神共憤」的負面事件，陳柏惟的罷免案，票雖不會太低，但也很難跨過罷免門檻。

黃暐瀚認為，在罷免案通過機率「不高」的前提下，陳柏惟與台灣基進，不但「不擔心」這次的罷免案，反而把這次的罷免，當成是「搏版面」的舞台。

黃暐瀚表示，2018年，基進黨（現已改名台灣基進）在全台推出12位議員參選人，結果最後全盤皆墨，通通敗選，連一席議員都沒有選上，但在13個月以後，轉戰台中的陳柏惟，居然選上了「立委」！而且全國不分區政黨票，也拿下了3.16%，一舉超越綠黨（2.41%）跟新黨（1.04%），並且離立院不分區席次配比的「5%」低標，只差不到兩個百分點。

黃暐瀚說，這樣磨刀霍霍的台灣基進，拚的是2022的議員席次，以及2024的立委席次，只怕沒有舞台可以表現，哪裡會擔心陳柏惟真被罷免成功。高風險、高獲利，這才是為什麼面對罷免，3Q哥卻一直嘴巴不服輸的原因。

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