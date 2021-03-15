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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

顏寬恒難過選民遭譏「假公民」喊話陳柏惟：政治不是好勇鬥狠

▲▼陳柏惟、顏寬恆。（圖／翻攝自顏寬恆臉書）

▲陳柏惟、顏寬恒。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

針對台中第二選區、基進黨立委陳柏惟日前批評刪Ｑ團體是「假公民」，同選區前立委顏寬恒15日透露自己很難過，並表示人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負。

顏寬恒今天在臉書向陳柏維喊話，他提到，第二選區對從高雄遠道而來的他而言，只是中選會分區的台中第二選區，但卻是自己出生長大的地方，每個地方都有著成長回憶。

顏寬恒說，這個選區雖然不大，但是民眾都是純樸、客氣有禮，有虔誠信仰的人們。即使競選的時候，也像是大拜拜一樣熱熱鬧鬧的，不會對彼此口出惡言，即使政治立場不同，也都是秉持著君子之爭的信念。

陳柏惟日前形容「刪Q總部」是假公民，顏寬恒說：「其實我內心是很難過的。」政治只是一時，仇恨卻是永久，你所指控的這些民眾，其實也都是這個地方的選民，不該、也不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務，將他們視若寇讎。

「我們都是民意代表，都是承接民意的公僕，每一次選民的指教，都是我們應該謙卑聆聽的忠告。」顏寬恒說，即使當初沒有投票給自己的選民，也是這個選區的一員，也是自己必須服務和必需代表的對象。

最後，顏寬恒送給陳柏惟兩句話「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒。」他認為，有朝一日，當卸下政治人物身份時，人民記得的才是最重要的。

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