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台灣基進挺陳柏惟：中國黨想用抹黑　阻礙真正做實事的年輕人

▲▼台灣基進立委陳柏惟 談罷免。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

「刪Q」罷免案展開第二階段連署，國民黨前立委顏寬恒15日向台灣基進立委陳柏惟喊話，不忍心選民遭攻擊為假公民。陳柏惟反擊，罵的是國民黨不是民眾。對此，台灣基進批評，「中國黨想用口水與抹黑等手段，阻礙真正做實事的年輕人」。

對於陳柏惟日前批評刪Ｑ團體是「假公民」，同為台中第二選區的前立委顏寬恒15日表示，自己很難過，政治是一時，仇恨卻是永久，所指控的這些民眾，也都是這個地方的選民，不該、也不能因為立場不同，就惡言相向，或拒絕服務，將他們視若寇讎，人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負。

陳柏惟對此回擊罵的是中國國民黨，不是民眾，還酸顏寬恒「顏葛格要學習空軍之前，可能要先學習把文章讀對」、「誠心建議，顏葛格退出中國國民黨，不然你可能不知道火力發電廠也是中國國民黨蓋的，而且還是你們家在當民代的時候同意的」。

台灣基進15日表示，中國國民黨是個欺騙台灣人的政黨，凶宅拉皮還是凶宅，「國民黨不倒，台灣不會好」是台灣基進參政始終如一的信念，也是作為正港台灣公民的基本精神，台灣基進不會因為任何威脅而退縮，這是回應選民託付的方式。

台灣基進指出，去年入陣國會、獲得政黨補助款以來一年多，台灣基進的夥伴無不兢兢業業地在各地為台灣打拼，如果中國黨想用口水與抹黑等手段，阻礙真正做實事的年輕人，更在國家主權、能源政策、轉型正義等政策上站在人民的對立面，台灣基進將義無反顧的與台灣人民戰在最前線，不畏戰，更不懼戰。

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