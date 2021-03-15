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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟不甩「顏寬恒公開信」酸：學空軍前先把文章讀對

▲▼陳柏惟議場門口堵訪。（圖／記者邱顯燁攝）

▲陳柏惟。（資料照／記者邱顯燁攝）

記者蕭羽耘／台北報導

「刪Q」罷免案如火如荼，台中第二選區前立委顏寬恒今天發公開信向現任立委陳柏維喊話，稱「不忍心選民遭攻擊為假公民」。對此，陳柏惟受訪回擊，他罵的是國民黨不是民眾，「建議顏哥哥在學習空軍之前，要把文章讀對」。

陳柏惟日前受訪時稱，針對罷免案尊重每個公民行使任何權利，但既然選擇跟殺人放火、糟蹋台灣的政黨站一起，沒資格叫公民團體，也無法尊重「假公民」。

對此，顏寬恒15日下午透過臉書向他喊話，表示「痛罵選民，甚至指控他們不是公民時，其實我內心是很難過的。」即使當初沒有投票給自己的選民，也是這個選區的一員，也是自己必須服務和必需代表的對象。

顏寬恒呼籲，不該、也不能因為他們立場不同，就對他們惡言相向，或是拒絕服務，將他們視若寇讎，並送給陳柏惟兩句話「良言一句三冬暖 ，惡語傷人六月寒。」他認為，有朝一日，當卸下政治人物身份時，人民記得的才是最重要的。

針對公開信，陳柏惟受訪辯稱，他罵的是中國國民黨，不是民眾，「建議顏哥哥在學習空軍之前，要把文章讀對。」他不懂，顏寬恒為什麼要幫國民黨進行「老屋拉皮」，並質疑「過去顏寬恒努力的形象，到底是為了自己，還是為了國民黨？」。

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