民進黨沒責難陳柏惟「假公民說」　李彥秀：台灣民主的悲哀

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台灣基進黨、台中第二選區立委陳柏惟的罷免案展開第二階段的連署。陳柏惟嗆聲，跟國民黨站在一起的是假公民。事發至今，民進黨並未回應。對此，國民黨副祕書長李彥秀直言，當陳柏惟可以理直氣壯地說出「跟國民黨站在一起，就是假公民」，卻沒受到應該有的責難，是民主制度的危機。

對於陳柏惟批評刪Ｑ團體是「假公民」，顏寬恒15日表示，自己很難過，政治是一時，仇恨卻是永久，所指控的這些民眾，也都是這個地方的選民，不該、也不能因為立場不同，就惡言相向，或拒絕服務，將他們視若寇讎，人民需要的是腳踏實地的服務，而不是好勇鬥狠的勝負。陳柏惟則辯稱，罵的是國民黨，不是民眾。

對此，李彥秀15日在臉書大讚顏寬恒不慍不火，放下敗選的情緒，更像是政治前輩指導後進的回應態度，更值得反思，到底是誰輸了這場選戰？又是誰贏了國會的席次？「民主的素養，豈是非我族類，就不是公民！台灣的人情，更非意見不合，就連立足的權力都沒有！」

李彥秀認為，民主的殿堂，大家都在學習，也期許自己不斷進步，更重要的是在學習的過程中，更要認知到，台灣的民主短暫艱辛，脆弱且珍貴，陳柏惟的言論，卻是赤裸裸反民主的逆流，可能沖毀的不會是陳柏惟痛恨的國民黨，卻是台灣的民主。

身國國民黨一員的李彥秀說，被批評的國民黨者自然憤憤不平，不令人意外，但如果身為全面執政的民進黨如果沒有這份警覺，會是台灣民主發展的悲哀。