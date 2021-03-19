高雄神秘女孩瘋狂上車告白！人妻撞見夫「被夾紙條」　一搜LINE傻眼

▲高雄神秘女孩瘋狂上車告白！釣出超多人妻超傻眼。（圖／翻攝「爆廢1公社」，下同）



網搜小組／許力方報導

高雄一名人妻分享一段神秘之遇，搭乘老公的藍色原廠福特轎車時，意外發現車上被夾了一張有可愛插圖、貼紙的紙條，一名自稱女孩的陌生人，僅寫了2句話真情告白，希望能加好友認識，夫妻好奇地打開LINE搜尋ID，百思不解，只好上網PO文求救，沒想到釣出其他苦主，都在高雄收到類似紙條告白加好友。

人妻17日晚間7時許透過「爆廢1公社」指出，老公的車上被夾了一張藍色的可愛紙條，上面有人自稱女孩，畫上大量顏文字告白說「HELLO，我很喜歡你的車，希望能認識。」最後並附上LINE的ID，讓她看了覺得奇怪，馬上搜尋後發現，「女孩」看起來就是一般的小女生，不像酒店小姐，實在猜不透對方意圖，只好發文求救。

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▲高雄許多男網友出面秀紙條，聲稱「沒有被騙錢、騙身體」。



網友一看紙條照片，紛紛推測「亂槍打鳥」、「她想上車」、「她只是想試車而已，沒事啦」、「外送妹的新手法吧」、「詐騙集團啦，別想太多」、「酒店摳客」、「其實是妳放的，測試老公」、「你老公開特斯拉？」人妻則笑回「為什麼大家都要懷疑我」，老公只是開原廠福特，不僅沒有改車，錢包也沒有錢，只有800元，而且對方的樣子看起來「你不會想要，真的。」

「喜歡車跟認識人有什麼關係？」網友也開玩笑評論，這個女孩「字太醜，OUT！」「國中生吧」、「看字跡應該是國小」、「高雄很多小妹妹這樣。」結果釣出至少5名苦主，聲稱都是車停在高雄收到情書，車主都被貼上一樣的紙條，其中一名男網友分享，加好友以後，也沒聊什麼，雙方沒有金錢、身體接觸就結束。

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