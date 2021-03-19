　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄神秘女孩瘋狂上車告白！人妻撞見夫「被夾紙條」　一搜LINE傻眼

▲▼高雄神秘女孩瘋狂上車告白！人妻撞見夫「被夾紙條」　一搜LINE傻眼。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲高雄神秘女孩瘋狂上車告白！釣出超多人妻超傻眼。（圖／翻攝「爆廢1公社」，下同）

網搜小組／許力方報導

高雄一名人妻分享一段神秘之遇，搭乘老公的藍色原廠福特轎車時，意外發現車上被夾了一張有可愛插圖、貼紙的紙條，一名自稱女孩的陌生人，僅寫了2句話真情告白，希望能加好友認識，夫妻好奇地打開LINE搜尋ID，百思不解，只好上網PO文求救，沒想到釣出其他苦主，都在高雄收到類似紙條告白加好友。

人妻17日晚間7時許透過「爆廢1公社」指出，老公的車上被夾了一張藍色的可愛紙條，上面有人自稱女孩，畫上大量顏文字告白說「HELLO，我很喜歡你的車，希望能認識。」最後並附上LINE的ID，讓她看了覺得奇怪，馬上搜尋後發現，「女孩」看起來就是一般的小女生，不像酒店小姐，實在猜不透對方意圖，只好發文求救。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高雄神秘女孩瘋狂上車告白！人妻撞見夫「被夾紙條」　一搜LINE傻眼。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲高雄許多男網友出面秀紙條，聲稱「沒有被騙錢、騙身體」。

網友一看紙條照片，紛紛推測「亂槍打鳥」、「她想上車」、「她只是想試車而已，沒事啦」、「外送妹的新手法吧」、「詐騙集團啦，別想太多」、「酒店摳客」、「其實是妳放的，測試老公」、「你老公開特斯拉？」人妻則笑回「為什麼大家都要懷疑我」，老公只是開原廠福特，不僅沒有改車，錢包也沒有錢，只有800元，而且對方的樣子看起來「你不會想要，真的。」

「喜歡車跟認識人有什麼關係？」網友也開玩笑評論，這個女孩「字太醜，OUT！」「國中生吧」、「看字跡應該是國小」、「高雄很多小妹妹這樣。」結果釣出至少5名苦主，聲稱都是車停在高雄收到情書，車主都被貼上一樣的紙條，其中一名男網友分享，加好友以後，也沒聊什麼，雙方沒有金錢、身體接觸就結束。

►一鍋搞定多道料理、雙層防燙

ET快訊
快訊／18歲少年無照「偷開賓士」碰撞重機　騎士失去呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

熊貓突出現「1元台灣豬絞肉」　PTT網友洗版急問：又要搶了嗎？

剩6盒蛋塔沒換！他突「被送」退款要求　氣炸：蝦皮竟冒用我身分

高雄神秘女孩瘋狂上車告白！人妻撞見夫「被夾紙條」　一搜LINE傻眼

春分「冷氣團」帶雨恐報到！變天暴跌剩13°C　全台急凍36小時

鮭魚後又一波！名字和這字同「音」　免費爽吃生魚片

家領低收入證明！她放棄台大法律錄取政大財政系　背後原因有洋蔥

正妹只穿一件睡…男友上床嚇呆「妳怎包尿布」！千人怕：會軟掉

點520元豬五花只來2片！老闆神回「天母本地豬」他傻眼　千人噓爆

衛生棉瘋鮭魚梗　出大絕「臭鮑魚」犯眾怒：賺女人錢再羞辱她們

鮭男女爽吃100盤壽司「剩醋飯小山」　嗨PO歡樂照遭灌爆：有夠丟臉

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

醫美富少頂樓躲記者罵三字經！　諷「可憐了」...母澄清：非我兒子

打臉富少母！無照開賓士撞死人　兒子未成年瞎扯「有在學開車」

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

熊貓突出現「1元台灣豬絞肉」　PTT網友洗版急問：又要搶了嗎？

剩6盒蛋塔沒換！他突「被送」退款要求　氣炸：蝦皮竟冒用我身分

高雄神秘女孩瘋狂上車告白！人妻撞見夫「被夾紙條」　一搜LINE傻眼

春分「冷氣團」帶雨恐報到！變天暴跌剩13°C　全台急凍36小時

鮭魚後又一波！名字和這字同「音」　免費爽吃生魚片

家領低收入證明！她放棄台大法律錄取政大財政系　背後原因有洋蔥

正妹只穿一件睡…男友上床嚇呆「妳怎包尿布」！千人怕：會軟掉

點520元豬五花只來2片！老闆神回「天母本地豬」他傻眼　千人噓爆

衛生棉瘋鮭魚梗　出大絕「臭鮑魚」犯眾怒：賺女人錢再羞辱她們

鮭男女爽吃100盤壽司「剩醋飯小山」　嗨PO歡樂照遭灌爆：有夠丟臉

龍象大戰最終回　三冠王德保拉VS味全大咖洋投布里悍

三重銀樓3000萬搶案！搶匪佈局「偷搭自強號」見警追到花蓮傻眼

熊貓突出現「1元台灣豬絞肉」　PTT網友洗版急問：又要搶了嗎？

緬人用女性內衣阻截軍隊　師法中國古代「陰門陣」！

剩6盒蛋塔沒換！他突「被送」退款要求　氣炸：蝦皮竟冒用我身分

前空姐21分鐘施暴片瘋傳　美女律師揭盲點「掌鏡的人病得更重」

高雄神秘女孩瘋狂上車告白！人妻撞見夫「被夾紙條」　一搜LINE傻眼

一心不亂、突破　兄弟推出林威助監督紀念商品

快訊／新莊賓士碰撞重機「騎士身亡」　18歲少年無照開車撞進民宅

《忠犬小八》翻拍大陸版！「更換狗品種」主演超大咖…上映日曝光

阿婆假買鞋真行竊！手法超熟練 分次開包包...下秒摸走千元大鈔

生活熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

UberEats爆接單神器！開外掛「1hr跑6單」

鮭魚後又一波！名字有這「音」免費爽吃生魚片

他搶到蝦皮10串衛生紙　起床後「全被退款」

家中低收入！她放棄台大法律系原因曝光

衛生棉瘋鮭魚梗　出大絕「臭鮑魚」犯眾怒

更多熱門

相關新聞

即／高雄市議長曾麗燕送地檢複訊

即／高雄市議長曾麗燕送地檢複訊

國民黨籍高雄市議長曾麗燕因前議長許崑源過世後，去年7月31日甫補選上議長，沒想到現在卻傳出涉嫌詐領助理費，檢調接獲檢舉後，今(18日)見時機成熟，指揮警調單位兵分多路至議會辦公室、住所、服務處查扣請領款項等相關物證，曾麗燕也被帶回約談，晚間送地檢複訊。

高美館草地音樂會來了！《馴龍高手》打頭陣

高美館草地音樂會來了！《馴龍高手》打頭陣

繁星上政大傳播學院　盼成台版李安

繁星上政大傳播學院　盼成台版李安

別再管鮭魚了！高雄將辦「鹹酥雞」嘉年華

別再管鮭魚了！高雄將辦「鹹酥雞」嘉年華

學渣變學霸！鼓山高中唐知謙製孵蛋器　高師大錄取

學渣變學霸！鼓山高中唐知謙製孵蛋器　高師大錄取

關鍵字：

高雄女孩情書告白LINE紙條

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

24歲人妻酒店產嬰　掐死仍垃圾桶

不倫也要保護福原愛！

已改名3次！「鮭魚之夢」笑喊：不後悔

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

為免費壽司變鮭魚！李蒨蓉擔憂「年輕人怎麼了」

即／18歲少年無照開賓士碰撞　重機騎士傷重身亡

22歲小女友陪送貨遭撞死！肇逃男曝原因

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面