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掏金客挖出45億年稀有隕石！世界僅6個　570萬賣博物館

▲▼隕石。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲隕石。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

兩名掏金客麥克雷（Paul McRae）和米勒（John Miller）在澳洲尋寶時，意外發現一顆巨大且稀有的隕石，最後他們決定以20萬美元（約新台幣570萬元）賣給了澳洲地球科學局（Geoscience Australia），供科學家研究以及遊客參觀。

綜合媒體報導，麥克雷和米勒當時一起到澳洲東北的昆士蘭州（Queensland）掏金尋寶，正當麥克雷隨興走走準備和米勒會合時，手上的金屬探測器突然發出巨響，麥可雷認為這是一個好的訊號，驚喜之餘趕緊打電話給米勒來幫忙。他們兩人挖了大約2個小時，終於把石頭從地底挖出來。

那塊岩石被泥土給覆蓋，看似平凡無奇，不過總覺得應該有什麼奇特之處。保羅提議把岩石給剖開，畢竟外觀就和普通石頭沒什麼兩樣，但又感覺更沉重。兩人對於怎麼處理這塊岩石猶豫不決，索性就先放在汽車後車廂，塵封了4周，他們終於決定要送去地球科學局作鑑定。

國家礦物化石收藏館的館長佩特科夫斯基（Steven Petkovski）表示，很多來鑑定的人都宣稱發現隕石，不過有99%都不是，不過當他們打開後車廂時，令人驚訝且興奮地，這的確是鐵隕石，不是假的，完全是真貨！

這顆岩石的來歷真相大白，原來麥克雷和米勒掏金的成果，竟偶然發現相當稀有的鐵鎳隕石，科學家認為很有可能是來自45億年前一個小行星的金屬核碎片。

▲▼隕石跟地球。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲透過研究隕石，可以更了解太陽系和小行星的組成。（圖／取自免費圖庫pixabay）

據了解，在這塊隕石出土之前，世界上僅有5個經過官方確認、命名與分類，其中4個在南極發現，1個在美國發現，而麥克雷和米勒找到的第6個，是唯一在澳洲發現，也是最大的1個，重達24.3公斤。

最後麥克雷和米勒決定把他們找到的寶藏以20萬美元（約新台幣570萬元）賣給地球科學局，讓他們做研究以及提供給遊客欣賞。米勒表示，如果我們把他分成好幾塊，一定可以賣得更多錢。麥克雷認為，希望可以把隕石留在澳洲，讓孩子們都能夠看到它。

這塊隕石不僅具有科學意義，同時也像是藝術品，目前已在澳洲首都坎培拉（Canberra）地球科學局展示，並於17日起舉辦線上展覽供世界各地的人們欣賞。

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