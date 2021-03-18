冷血媽「點滴摻屎」殺了9歲兒！　孩生前知情崩潰狂吼：為何毒我

▲多名護士宣稱當年曾聽見男童大喊「為什麼要讓我生病」、「為什麼要給我下毒」等語句。（示意圖／CFP，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨一名39歲母親2014年帶著身體不適的兒子求醫並辦理住院，豈料她竟在孩子的點滴加料摻入糞便穢物，讓他開始發燒、神智不清，最終喪命。此案延宕多年後在17日開庭審理，多名護士稱，當年曾聽見男童大喊「為什麼要給我下毒」等語句。

澳媒7 News報導，當年才9歲的男童因身體不適入住韋斯特米德兒童醫院（Westmead Children’s Hospital），但卻在入院後開始發燒、神智不清，就連醫師也查不出確切原因，最終病逝。

依據新南威爾士州地方法院17日最新開庭內容，多名護士宣稱當年曾聽見男童大喊「為什麼要讓我生病」、「為什麼要給我下毒」等語句，且依據血液疾病專家所提供的證據，當年男童血液中發現一種只能在腸道生存的特殊生物，且血液培養檢查也驗出大腸桿菌陽性。

只不過，上述說法全被該名女子否認，依據其辯護律師的說法，孩子血液檢測結果出現的生物及細菌可能因感染造成。報導指出，一旦罪成，她將面臨最高5年監禁。

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