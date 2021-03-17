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怕被搶風頭！她狂灌好姐妹「加料奶昔」　新娘曝心機手段：不後悔

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲澳洲新娘佩妮為了不讓伴娘搶自己的風頭，耍出心機手段讓好姐妹們增肥。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

每個女生都希望自己可以在婚禮當天成為獨一無二的閃耀星星，澳洲一位名叫佩妮（Penny）的新娘坦承，她為了讓自己在婚禮上看起來最漂亮，而做了「最糟糕」的事，好讓她的兩個伴娘看起來「即憔悴，又胖乎乎的」。

據《鏡報》報導，佩妮表示，在她婚禮上擔任伴娘的，是2個與她同住的好姐妹，儘管她們的感情十分要好，卻都很好強；大姐麥琪（Maggie）是「嚴肅、自負、上進」的美魔女，而最小的查理（Charlie）則「風趣迷人」，讓夾在中間的自己看起來永遠都是「最平凡的」路人甲。

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲佩妮認為，自己是好姐妹中最平凡的一個。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

她補充道，「自從我訂下伴娘是誰之後，我就一直精心策劃，讓自己變成一個最漂亮的新娘，更重要的是，在我的大日子裡，我盡量讓我的姐妹們看起來普通一些，至少不要看起來比我漂亮，因為我非常重視婚禮的照片，我不想要永遠都記得，我是三人之中『最平凡』的一個。」

因為麥琪和查理的皮膚白皙，而且都是金發碧眼的大美女，因此佩妮為伴娘挑來了熒光黃禮服，好讓她們看起來「黯淡而憔悴」。而她自認做得「最糟糕」的事是，她每天早上都會堅持為姐妹們打一杯「減肥奶昔」，並告訴她們，自己希望大家都看起來又瘦又好看。

▲▼奶昔。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲為了讓姐妹們看起來胖乎乎的，佩妮居然每天餵她們喝「加料奶昔」。此為示意圖，與本新聞無關。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「我確實買了一罐減肥奶昔粉，但我卻偷偷地將裡面的粉都倒空，換成我在一家健身店找到的增重蛋白粉，」她解釋道，這種做法非常有效，因為麥琪和查理在喝完這些「減肥奶昔」後，不得不修改裙子的腰圍，因為她們都變胖了。

佩妮指出，儘管她在事後偶爾會感到有些內疚，但那一天過得十分順利，而且她一點也不後悔，因為每次回顧她婚禮上的照片時，看到伴娘看起來「即憔悴，又胖乎乎的」，而自己卻是眾人的焦點，就讓她感到十分開心。

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