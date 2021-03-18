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「3米巨蜥」來敲門　猛撞玻璃畫面曝光！女大生嚇到狂飆髒話

▲澳洲女大生發現一隻巨蜥出現在後院。（圖／翻攝TikTok@isabellryan）

▲澳洲女大生伊莎貝爾發現一隻巨蜥出現在自家後院。（圖／翻攝TikTok@isabellryan）

記者吳美依／綜合報導

澳洲維多利亞州大學生伊莎貝爾（Isabell Ryan）在家做作業，卻突然聽見2隻愛犬狂吠不止，她往外一看，竟發現一隻「將近3公尺」的花邊巨蜥（lace monitor或tree goanna）猛然趴到門上，拍打玻璃，嚇得狂罵髒話。此影片被分享至TikTok後，引發熱烈討論。

影片中，狗狗們不知出於害怕或防禦，對著門外的「新訪客」狂吠，但一看見巨蜥用頭部和身體重擊門板、伸出前腳揮舞，立刻嚇得拔腿狂奔。伊莎貝爾見狀也放聲尖叫，她懷疑巨蜥想要打破玻璃，哭笑不得地說，「我住的這是什麼地方啊！我覺得牠做不到，但如果牠做到了怎麼辦？」

@isabellryan

Bestie vibes ##australia ##fyp ##texttospeech

original sound - Isabell Ryan

伊莎貝爾接受《每日郵報》採訪時透露，她曾在住家附近、近距離看過許多野生動物，但從未見過「將近3公尺長」的巨蜥，「我通常看見牠們出現在圍欄附近，但這隻真是充滿好奇心」。她也提到，巨蜥不久後就自討沒趣，走回荒野中。

伊莎貝爾表示，她一開始拍攝這段影片是要傳給朋友看，之後才決定分享至TikTok，未料如今已經累計超過250萬次觀看和1萬多則留言。

許多網友紛紛打趣地說，自己永遠不會去澳洲旅遊，「澳洲人都住在開放式動物園嗎？」、「為什麼恐龍還在澳洲亂晃？」、「妳是住在侏羅紀公園嗎？」也有許多人認為巨蜥長得十分討喜，「牠的可愛很低調」、「我知道我會想要把牠留住一段時間」。

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