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獨／百年老校新建工程崩塌！　工人察覺異狀急撤...15分鐘後屋頂塌一半

▲▼金門百年開瑄國小校舍新建工程發生崩塌意外，現場一片狼籍。（圖／讀者提供）

▲金門百年開瑄國小校舍新建工程發生崩塌意外，現場一片狼籍。（圖／讀者提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

位於金門的百年老校開瑄國小校舍新建工程發生崩塌意外！17日晚間7時，工程進行混凝土澆置時，施工人員察覺屋頂模板有異狀並緊急撤離，不料15分鐘後瞬間塌陷，所幸是在學校師生放學後發生，否則後果不堪設想。

昨天晚間7時，開瑄國小校舍新建工程承商將台預拌混凝土廠進行施工時，因工程B區二樓視聽教室屋頂模板發生異狀，施工人員緊急撤離，不料，在人員撤離後約15分鐘，屋頂模板立即塌陷，現場一片狼藉。

▲▼金門百年開瑄國小校舍新建工程發生崩塌意外，現場一片狼籍。（圖／讀者提供）

據了解，塌陷影響所及的範圍為B區2樓的視聽教室，教室面積約144平方米，塌陷面積達72平方米，基於安全考量，縣府已要求全面停止施工。監造單位及專案管理單位表示，施工前皆依規定完成檢查，目前仍查不出問題所在，還有待相關單位進一步深入了解。

據指出，開瑄國小新建案工程造價高達2億7630萬元，預計110年6月完工，如今發生工安事件引發當地議論，這樣的工程品質，未來能否如期完工，提供給師生安心學習環境，令人擔憂。

▲▼金門百年開瑄國小校舍新建工程發生崩塌意外，現場一片狼籍。（圖／讀者提供）

▲▼金門百年開瑄國小校舍新建工程發生崩塌意外，現場一片狼籍。（圖／讀者提供）

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