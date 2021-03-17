霧季救星！雲豹客船「增2航線」　金門起霧飛機停飛可改搭船

▲「雲豹」高速客船新增布袋港-金門港及馬公港-金門港航線。（圖／航港局）

記者李宜秦／台北報導

每逢連假期間，許多離島居民都需搭機返鄉，有時機票、船票都一票難求。交通部航港局今日通過「雲豹」高速客船新增「布袋港-金門港」及「馬公港-金門港」航線試航申請，未來將可以協助疏運金門地區因飛機暫停起降滯留機場之旅客，使民眾能順利返鄉及返臺過節。

航港局表示，金門地區因無客運業者經營至臺灣本島的固定航線，每年霧季期間因濃霧使得機場能見度降低，以致飛機無法起降，機場暫時關閉，造成旅客滯留。

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航港局為維持離島交通不受中斷，依「指定船舶運送業經營特定航線客貨運送補償及監督辦法」，以公告補償方式由船舶運送業依程序申請執行霧鎖金門機場時之「臺中-金門」航線海運疏運作業，目前指定由「金門快輪」及「合富快輪」執行。

▲「雲豹」高速客船內部裝潢。（圖／航港局）

在「雲豹」高速客船通過試航後，即可增加「布袋港-金門港」及「馬公港-金門港」2條航線之海運疏運作業，大幅提升霧鎖金門機場之海運疏運運能。

「雲豹」高速客船，總噸916，船長49.9公尺、寬13.3公尺，載客量552名，最高航速達40節，可耐7級風及4.5米浪高，具有「船體穩定系統」，可降低旅客在航行時的暈眩感。

船舶內部提供旅客高規格的乘坐環境及使用「暖通空調」(HVAC)可達5倍換氣量，有效提高室內通風，並減少區域內濕氣、細菌及二氧化碳，以提升船艙舒適度。