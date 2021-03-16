網友偽出國最想去！台灣6大離島聲量之冠　看海上花火節、夜釣吃海產

▲疫情出不了國，離島成了體驗「偽出國」的熱門旅遊景點。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

清明4天連假即將到來，預料全台各地又將湧現大批出遊人潮，除了台灣本島，在疫情出不了國情況下，搭船或坐飛機到離島體驗「偽出國」旅遊的人也很多，而澎湖、金門、馬祖、綠島、蘭嶼、小琉球6大離島地區風情各異，一份網路聲量排行榜，揭露網友最想從哪裡開始報復旅遊。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤離島旅遊最近3個月內的網路聲量，並進一步整理出6大離島網路聲量排行，第一名就由素有「菊島」之稱的「澎湖」奪下。澎湖熱門景點多，經常有網友分享於澎湖夜釣、吃海產、進行水上活動、浮潛、登山或探訪古蹟等經驗之外，近幾年又新增或開放不少地點，如重新開幕的澎湖水族館，以及連續舉辦多年的澎湖國際海上花火節，不僅引起廣大的關注與討論度，也讓到訪過的遊客留下難忘回憶。

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▲6大離島討論聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

網路聲量居次的「金門」，除了可以感受到獨一無二的戰地人文風情，也有網友提出當地的特色美食與台灣本島口味的差異，如廣東粥、燒餅、沙茶麵等，在作法及調味、用料上都和一般所熟悉的味道不同，推薦有機會到金門一遊的話，絕對不能錯過。其他如體驗「小琉球」浮淺、「馬祖」尋找藍眼淚、「綠島」潛水、「蘭嶼」原住民文化，是網友們依序討論的焦點。

▲澎湖景點聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

在熱門離島的人氣景點討論度上，澎湖景點聲量最高的是知名地標「跨海大橋」，連接白沙、西嶼兩島，橫跨暗潮洶湧的吼門水道，碧海藍天下的壯觀景色，是每位造訪澎湖的旅人必打卡所在。2、3名分別是「觀音亭」與「天后宮」，前者是網友推薦眺望西嶼落霞美景的最佳地點；後者則是全台灣歷史最悠久的媽祖廟，廟中藏有許多珍貴的歷史文物可供參觀，兩者皆屬於宗教寺廟，不僅是珍貴的歷史古蹟，也是澎湖的象徵性建築，被公認為能感受到當地人文氣息。

另外，像是浪漫的海岸景點「雙心石滬」、「摩西分海」、「山水沙灘」，與特殊的眷村文化「篤行十村」、自然景觀「大菓葉玄武岩」、「藍洞」等，也都是網友們熱門討論的話題，可見澎湖旅遊勝地的多元。