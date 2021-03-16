金門導入國際兒少英檢　今年起小五生全面施測

▲金門縣政府導入TOEFL Primary國際兒少英檢提升學習成效，引進美國ETS資源培訓在地師資人才。（照片提供／忠欣股份有限公司）

台北訊

打造雙語教學環境、提升學子外語能力！金門縣政府近年積極結合公私部門教育專業資源，整合英語教學及國際教育，發展創新及具在地特色的英語教學及國際教育課程計畫，更與TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司合作，全縣國小五年級學童參加國際兒少英語檢測、成立「國際雙語人才培力資源中心」。

金門縣政府與忠欣公司合作，引進美國教育測驗服務社（ETS）資源，自110學年度起，全縣國小學童從五年級起將每年參加國際兒少英語檢定TOEFL Primary的檢測評量。

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此計畫為五年中長程計畫，預計至114年五至九年級學生全面施測，以了解每階段的英語學習成果，建立學習成就資料庫，提供精確學習診斷作為教學調整修正參考與指標，全面提升英語教學成效，發展金門縣精進英語教學策略。

此外，縣府與TOEFL Primary臺灣區總代理忠欣公司合作，成立「國際雙語人才培力資源中心」，提供教師進修資源及課程諮詢，厚植本地教師英語教學力。

▲金湖國小老師帶領學生學習運用英語思考並解決問題，發揮在生活中運用英語的能力。（照片提供／忠欣股份有限公司）

金門縣政府秘書長陳朝金指出，這項合作計畫實現縣長楊鎮浯「打造雙語教學環境、提升學子外語能力，設立外語檢定考場，延攬國內外優良師資」的教育政見，並期望透過此次合作，培育在地教學人才、推動金門縣英語素養教學。

忠欣公司董事長邵作俊則表示，忠欣公司很榮幸能為建構金門英語及國際教育的遠景盡一份心力，將托福系列中針對八歲以上小朋友設計的 TOEFL Primary測驗引進金門，在金門常設考場，結合國際兒少英語檢定與素養教學的優勢，提供系統性的檢視評估英語教學成效的工具。

金門縣教育處長羅德水說，108課綱實施後，要培養的是學生的核心素養，核心素養重視培養學生將知識運用在生活上的能力，TOEFL Primary測驗內容可以幫助教師進一步了解學生是否具備「應用知識與技能」，來達成英語溝通與問題解決的能力，目標與課綱強調的核心素養不謀而合。

▲金湖國小師生示範如何應用國際兒少英語檢測在英語素養教學上的實況。（照片提供／忠欣股份有限公司）