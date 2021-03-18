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桃機滑行跑道工程崩塌活埋3工人慘死　包商認錯各賠900萬緩起訴

▲桃園國際機場WC滑行跑道工程2018年間8月間施工時，3名工人突遭崩塌土石活埋喪命，桃檢檢察官在現場勘驗。（資料照／記者楊熾興翻攝）

▲桃園國際機場WC滑行跑道工程2018年間8月間施工時，3名工人突遭崩塌土石活埋喪命，桃檢檢察官在現場勘驗。（資料照／記者楊熾興翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場於2018年8月間施作WC滑行跑道遷建與雙線化工程，其中3名工人施作水管工程時，突遭崩落土石活埋慘死，檢方發現，施工現場未設置防止崩落設施，當時承包的天江工程江姓負責人依過失致死罪、職業安全衛生法起訴；桃檢審酌，天江公司與江姓負責人事後已與家屬達成和解，賠償家屬各900萬元，家屬也表達不願再追究相關責任，檢方曾於今年1月間偵結予以緩起訴，後再依職權送請再議，偵訊調查後仍維持緩起訴處分。

檢警調查，天江公司承攬沃亞公司承包桃機WC滑行跑道遷建與雙線化工程第C009標工程，當時43歲的江姓負責人聘僱黃姓、陳姓與朱姓工人在2018年8月21日下午在工地現場施做時，現場未設置防止崩落設備，3人在桃機長榮航勤大樓旁工地在深達4米管線開挖區施作水管裝接工程，周圍土石突然崩塌，3人逃生不及慘遭大批土石活埋，同仁發現後趕緊請消防人員到場挖出3人送醫，但最後仍宣告不治，檢警相驗後將天江工程公司與江姓負責人簽分偵辦。

▲桃園機場WC滑行跑道工程在2018年間8月間施工期間，3名工人施工時突遭土石活埋，消防人員現場搶救。（資料照／記者楊熾興翻攝）

▲桃園機場WC滑行跑道工程在2018年間8月間施工期間，3名工人施工時突遭土石活埋，消防人員現場搶救。（資料照／記者楊熾興翻攝）

江姓負責人偵訊時坦承確有疏失，檢方則依據施工現場照片、醫院診斷、相驗證明，並根據勞動部職安署調查報告，認定江姓負責人涉犯過失致死、違反職業安全衛生法，從重依過失致死罪嫌提起公訴；但事後天江公司、江男已與3名死者家屬達成和解，每人各獲賠償900萬元，家屬則表示不願再追究相關責任，檢方審酌江男事後未避責且犯後態度良好，今年1月間偵結予以緩起訴處分，桃檢事後依照職權送請再議，最近再議結果出爐，仍維持緩起訴處分，緩起訴期間為期1年，天江公司、江男應在緩起訴處分確定後6個月內，向公庫支付2萬元緩起訴處分金。

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