22歲鐵飯碗男KTV等包廂　花1秒做這壞事...從此頭抱著燒

▲林姓現役軍人去年8月在桃園某KTV唱歌，卻趁機偷拍短裙辣妹裙底風光，當場被辣妹友人發現悄悄報警。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓現役軍人去年8月休假時，在桃園區某KTV大廳時見1名穿連身短裙辣妹身材火辣，悄悄靠近以手機偷拍其裙底風光，過程被辣妹友人發現悄悄報警處理，員警趕抵後當場在林男的手機內查到偷拍女子裙底與大腿內側照片等證據，林男歌沒唱成還被法辦；林應訊時坦承不諱，但女子拒絕和解，桃園地院法官依妨害秘密等罪，判他拘役40天，可上訴。

檢警調查，22歲林男在桃園某營區服役，去年8月6日晚間11時30分許，在桃園市桃園區某KTV大廳等候進入包廂，見20歲的女子穿著連身短裙，因身材火辣便悄悄靠近，趁其不注意之際以手機偷拍裙底隱私部位，辣妹友人發現後趕緊報警，警方據報趕來，當場在林持有之蘋果手機內查獲竊錄女子裙底大腿內側與內褲等私密照片，林啞口無言被帶回偵訊，桃檢依妨害秘密罪嫌起訴。

桃園地院審訊時，林男坦承犯行，雖有意與被害女子和解但遭拒，法官考量林男為現役軍人，審結後判拘役40天，如易科罰金，以1千元折算1日，可上訴。

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