桃園婦盲駕撂倒國小童：右手粉碎性骨折　她急逃...獲原諒輕判

▲詹婦去年8月在桃園市中壢區開車，不慎撞上男童造成右手粉碎性骨折，事後卻肇事逃逸。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓婦人去年8月間車外出，行經中壢區時失控撞倒前方行人徐姓男童，導致其右手粉碎性骨折等傷害，詹婦肇事後未將徐姓男童送醫，反而駕車逃離，中壢警方事後調閱路口監視器畫面，確認詹婦肇逃；詹婦偵訊時坦承不諱，並與徐童家屬和解，經被害人同意，檢方給予緩起訴，但須向公庫支付5萬元。

檢警調查，51歲詹姓婦人去年8月29日上午11時20分，駕車行經中壢區後興路往龍慈路方向行駛，卻不慎失控撞倒前方步行、未滿12歲的徐姓男童，導致男童右手肱骨幹有粉碎性骨折等傷害，詹婦肇事後未將男童送醫治療，亦未留在現場等候警方到場處理，逕自駕車逃離現場。

中壢警分局員警到場後趕緊將受傷徐姓男童送醫治療，調閱路口監視畫面發現詹婦涉案，傳喚其到案說明，詹婦面對警方指控坦承不諱，警方依肇事逃逸罪嫌將詹婦移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，詹婦坦承犯行，警方則提供現場事故圖、交通事故調查報告、醫院診斷證明與路口監視畫面翻拍截圖等佐證；檢方參酌詹婦犯案後坦承犯行，也與被害徐姓男童家屬達成和解，家屬同意撤回傷害告訴，檢方給予緩起訴處分為期1年，緩起訴確定之日起6個月內，需向公庫支付5萬元。另傷害部分，家屬同意撤回則予以不起訴處分。

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