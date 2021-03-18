　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女騎士搶黃燈90度擊落她　起身→扶機車→催油門逃20分鐘：我緊張

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市章姓女騎士16日清晨騎車外出，行經國際路與大興西路口時，疑似搶黃燈撞上橫向的另一輛直行機車，雙方雙雙倒地，章女肇事後竟將機車扶正逕行離開現場，而被撞的黃姓女騎士則有肩頰骨骨折，倒在地上無法動彈，桃園警方到場處理後根據路口監視器在20分鐘內查獲肇事章女到案，章女辯稱「我緊張」才騎車落跑，警方偵訊後依肇事逃逸罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市章姓女騎士16日騎車從國際路行經大興西路口時疑似搶黃燈，撞上橫向的黃姓女騎士，警方事後到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲章姓女騎士16日騎車從國際路行經大興西路口時疑似搶黃燈，撞上橫向的黃姓女騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市章姓女騎士16日騎車從國際路行經大興西路口時疑似搶黃燈，撞上橫向的黃姓女騎士，肇事後（下方）騎車趁機逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲章姓女騎士16日騎車從國際路行經大興西路口時疑似搶黃燈，撞上橫向的黃姓女騎士，肇事後騎車（下方）趁機逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，16月清晨6時55分許，37歲的黃姓女騎士沿大興西路往市區方向行駛，在大興西路、國際路口處被另輛由60歲章姓女騎士撞倒，2輛機車都同時倒地，但肇事後，章姓女騎士將機車扶正後逕自騎車離開現場，路人見狀立即報警處理，有網友將車禍影片上傳臉書請大家幫忙尋找肇事騎士，員警到場後迅速查獲肇事者。

▲桃園警分局交通分隊員警16日清晨處理在大興西路與國際路口處之肇事逃逸車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局交通分隊員警16日清晨處理在大興西路與國際路口處之肇事逃逸車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

受害的黃姓女子倒臥地上無法動彈，桃園警分局交通分隊員警到場後，根據路口監視畫面與目擊者提供現場，20分鐘內鎖定肇事者是章姓女子，經還喚到案說明，章女坦承肇事後很緊張，所以才想盡快離開現場；黃姓女子則有肩胛骨骨折現象，員警通報消防局救護人員到場協助送醫治療，全案依照肇事逃逸罪嫌移送桃檢偵辦。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

【更多新聞】

►平均只有24歲！桃園14人改名「鮭魚」　最長17字來自新竹

►有內鬼！超商員工聯手工讀生侵吞85萬　1遭起訴1被通緝

►補習班男師扮女誘少年「想電愛嗎？」　翻臉逼拍自慰片

ET快訊
再破紀錄！22歲男挑戰50字　趁機告白：帶妳一起吃鮭魚
快訊／蛋塔、衛生紙標錯價　蝦皮回應了
立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那
房地合一稅2.0溯及既往　2016年起取得案件將適用
「吳家可鮭」一次帶5正妹！　爽吃壽司郎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市女國中生情緒激動疑「想輕生」！校方急報案

詭！台中消防車「公墓巡邏」突熄火　巴庫滑落3米邊坡2傷

女騎士搶黃燈90度擊落她　起身→扶機車→催油門逃20分鐘：我緊張

快訊／新北三重銀樓遭搶！3搶匪「埋伏奪金飾」…1到案2在逃

前空姐提油燒夫2重傷！老公清創2次仍未脫險境　爸媽回應了…

快訊／嘉義台1線水上段「3車撞一團」！　2人無心跳命危搶救中

北市館前路男屍死因出爐！警掀開棉被　驚見他骨瘦如柴疑餓死

私賣141萬片搶發2千萬疫情財　2口罩國家隊老闆員工15人起訴

二林分會老大「5億超跑」辦婚禮　警掃蕩扣3千萬黑錢送進看守所

標榜「免刀治小兒麻痺」...中國神醫竟搞不定拇指外翻　驚爆內幕

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

快訊／北市女國中生情緒激動疑「想輕生」！校方急報案

詭！台中消防車「公墓巡邏」突熄火　巴庫滑落3米邊坡2傷

女騎士搶黃燈90度擊落她　起身→扶機車→催油門逃20分鐘：我緊張

快訊／新北三重銀樓遭搶！3搶匪「埋伏奪金飾」…1到案2在逃

前空姐提油燒夫2重傷！老公清創2次仍未脫險境　爸媽回應了…

快訊／嘉義台1線水上段「3車撞一團」！　2人無心跳命危搶救中

北市館前路男屍死因出爐！警掀開棉被　驚見他骨瘦如柴疑餓死

私賣141萬片搶發2千萬疫情財　2口罩國家隊老闆員工15人起訴

二林分會老大「5億超跑」辦婚禮　警掃蕩扣3千萬黑錢送進看守所

標榜「免刀治小兒麻痺」...中國神醫竟搞不定拇指外翻　驚爆內幕

三倍券換現金3／31日截止！　財政部幽默提醒：錯過真的「鮭去來兮」

快訊／北市女國中生情緒激動疑「想輕生」！校方急報案

基隆警改名「超粗大深海鮭魚王」 徐國勇：自己承擔後果

帛琉確診「防疫保單」難理賠！　保險達人：恐有爭議

再破全台紀錄！新北22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白：想帶妳吃鮭魚

小禎被盜照賣產品…粉絲受騙上當！　傻眼：認證藍勾勾很難嗎

全台瘋改名當鮭魚！學者：靠2點「無心插柳」換千萬廣告效益

蛋塔、衛生紙標錯價！蝦皮將取消訂單並全額退款　另提補償方案

「張嘴大口吃鮭魚」揪5人狂啃壽司郎　1小時掃105盤現省7400元

蕾菈「心臟被線綁住」諮商2小時都在笑：幼稚園就有輕生念頭

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

社會熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

快訊／武界壩異常放水奪4命！台電蘇姓員工遭起訴

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

即／高雄林園情殺　窗外驚見血瀑布

遊覽車自撞6死4大疑點　煞車痕47米！駕駛：踩嘸剎車

台中孤獨死陳屍1個月　命案清理師善後櫃子搖動

台中賓士撞翻貨車1死1傷！女乘客噴飛亡　駕駛棄車逃

出遊前里長說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

超商男載女友遭賓士車撞擊　女噴飛不治

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」

帳戶被鎖　她一查才知被盜4萬

醫美富少撞死人譙：XX娘　母：不是我兒子講的

更多熱門

相關新聞

開賓士無照撞死女騎士　醫美富少到案

開賓士無照撞死女騎士　醫美富少到案

台中市一名未滿18歲無照的張姓高中生7日凌晨開賓士車撞上23歲彭姓女騎士，導致彭女因傷重住進加護病房，而彭女經過搶救9天，仍於15日深夜11時54分宣告不治。據了解，稍早張男在媽媽的陪同下，乘坐白色小March前往派出所。

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

女友遭賓士富少撞死！他16條訊息崩潰道別

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

快訊／無照富少賓士衝撞！女騎士搶救9天宣告不治

即／水泥車碰撞機車！女騎士慘卡車底　送醫搶救

即／水泥車碰撞機車！女騎士慘卡車底　送醫搶救

桃園婦盲駕撂倒國小童：右手粉碎性骨折　她急逃

桃園婦盲駕撂倒國小童：右手粉碎性骨折　她急逃

關鍵字：

女騎士肇事逃逸釀１傷

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面