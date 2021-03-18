女騎士搶黃燈90度擊落她　起身→扶機車→催油門逃20分鐘：我緊張

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市章姓女騎士16日清晨騎車外出，行經國際路與大興西路口時，疑似搶黃燈撞上橫向的另一輛直行機車，雙方雙雙倒地，章女肇事後竟將機車扶正逕行離開現場，而被撞的黃姓女騎士則有肩頰骨骨折，倒在地上無法動彈，桃園警方到場處理後根據路口監視器在20分鐘內查獲肇事章女到案，章女辯稱「我緊張」才騎車落跑，警方偵訊後依肇事逃逸罪嫌移送桃檢偵辦。

▲章姓女騎士16日騎車從國際路行經大興西路口時疑似搶黃燈，撞上橫向的黃姓女騎士。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲章姓女騎士16日騎車從國際路行經大興西路口時疑似搶黃燈，撞上橫向的黃姓女騎士，肇事後騎車（下方）趁機逃逸。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，16月清晨6時55分許，37歲的黃姓女騎士沿大興西路往市區方向行駛，在大興西路、國際路口處被另輛由60歲章姓女騎士撞倒，2輛機車都同時倒地，但肇事後，章姓女騎士將機車扶正後逕自騎車離開現場，路人見狀立即報警處理，有網友將車禍影片上傳臉書請大家幫忙尋找肇事騎士，員警到場後迅速查獲肇事者。

▲桃園警分局交通分隊員警16日清晨處理在大興西路與國際路口處之肇事逃逸車禍。（圖／記者沈繼昌翻攝）

受害的黃姓女子倒臥地上無法動彈，桃園警分局交通分隊員警到場後，根據路口監視畫面與目擊者提供現場，20分鐘內鎖定肇事者是章姓女子，經還喚到案說明，章女坦承肇事後很緊張，所以才想盡快離開現場；黃姓女子則有肩胛骨骨折現象，員警通報消防局救護人員到場協助送醫治療，全案依照肇事逃逸罪嫌移送桃檢偵辦。

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