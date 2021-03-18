兩度與12歲少女巫山雲雨　桃園男辯稱兩情相悅、下場曝光

▲桃園市林姓男子去年4月間與認識未久的12歲少女在其住處偷嘗禁果，隔月再度發生性行為，事後遭婦幼隊查獲報請偵辦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子透過網路認識還在念國中的12歲少女，去年4月間在少女住處偷嘗禁果，隔月代少女外出在友人住處內二度發生親密關係，事後少女友人向警方報案，桃園市警局婦幼隊查獲後將林男送辦；林男在偵訊時坦承不諱，辯稱是兩情相悅並未強迫少女發生性行為，檢方18日偵結依對未滿14歲之男女為性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，20歲的林姓男子去年4月間某日，與少女相約見面，隨即在少女住處頂樓，趁四下無人時、在未違背少女意願下發生性行為；隔月9日，林男帶少女至友人住處聊天，趁無人之際在未違背少女意願下二度發生性行為。事後少女向友人透露曾與林男發生親密關係，友人驚覺少女還未滿13歲，立即向警方報案，桃園市警局婦幼隊隨即傳喚林男到案說明。

林男在檢警偵訊時坦承曾與少女二度發生性行為，但辯稱並未強迫少女，是兩情相悅情況下自然發生親密關係；檢方根據證人指證、少女供詞與桃園家防中心個案摘要雨性侵害通報表等資料佐證，確認林男曾對少女兩度發生性行為，檢方認為，林男涉觸犯刑法第227條第1項之對於未滿14歲之女子為性交罪嫌，2罪犯意各別且行為互殊，建請法院分論併罰，檢方偵結依對未滿14歲之男女為性交罪嫌提起公訴。

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