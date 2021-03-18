全台水庫皆未檢修「閘門信號線」絕緣功能　南投檢方促5大改善

▲南投地檢署委託台科大團隊鑑定武界壩案的真正原因。（圖／南投地檢署提供）

記者高堂堯／南投報導

武界壩6號閘門「開啟指令信號線」絕緣劣化，導致無預警洩洪，奪走4條寶貴生命，台電公司過去未將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為例行檢修項目，也被外界質疑有所疏失；南投地檢署表示，目前台電和水利署轄下的所有水庫檢修均未將列入此項目，已督促相關單位進行改善，避免類似慘案重演。

南投地檢署指出，檢方偵辦本案過程中委請台科大電機系團隊，對本案閘門開啟原因進行第三方專業鑑定，首先排除遭外人惡意入侵或誤觸開啟鍵，也排除硬體設備故障導致開啟的可能性，最後確認是開啟指令信號線絕緣劣化。

▲南投地檢署委託台科大團隊鑑定武界壩案的真正原因。（圖／南投地檢署提供）

檢方調查，台電公司大觀發電廠人員曾於去（2020）年4月13日，對6號壩頂排洪弧形閘門進行設備檢查，項目就不包含「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」；而據水利署資料顯示，我國各水庫中檢測實務上，包括台電公司轄下21座、水利署北區水資源局轄下的石門水庫等5座，台水公司轄下的蘭潭水庫等21座、農委會農田水利署苗栗管理處轄下的明德水庫等3座，都未將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為檢測項目。

▲南投地檢署委託台科大團隊鑑定武界壩案真正原因，排除外力入侵等可能性。（圖／南投地檢署提供）

檢方表示，根據台科大電機系團隊鑑定結果，信號線絕緣劣化原因多為高溫、高濕、衝擊電壓和張力拉扯等，武界壩一案應為高溫高濕交替作用下的老化現象；但現行國際法規標準下，並無明定控制線路的絕對壽命，一般公司通常定在正常使用下15至20年，而信號線（50V以下）在實務上的常規，一般也不會進行絕緣功能檢驗，因此無從認定台電於此有所疏失。

▲南投地檢署委託台科大團隊鑑定武界壩案真正原因。（圖／南投地檢署提供）

但為防止類似慘劇重演，南投地檢署表示，偵查中也督促台電和水利署等相關單位進行改善措施，將「閘門開啟指令信號線之絕緣功能」列為檢測項目，並定期更新劣化線路、全面盤點所有水庫之其他周邊設備、增設防災細胞廣播、強化閘門異常動作廣播系統和聲光警報，並修正應變計畫並實施訓練。

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