快訊／武界壩異常放水奪4命！　台電員工「過失致死罪」遭起訴

▲南投武界壩因閘門異常開啟，導致在下游野營的民眾遭沖走，釀成4死慘劇。（圖／民眾提供）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣仁愛鄉武界壩6號閘門2020年9月13日清晨兩度異常開啟，導致洩洪20萬噸水量，造成在下游露營的民眾遭大水沖走，釀成4死慘劇。檢方日前偵結，認為當時在武界壩控制室值班的台電員工蘇員涉犯過失致死罪、業務登載不實罪嫌，今依法向南投地院提起公訴。

起訴書指出，蘇員為台電大觀發電廠土木組閘門課員工，2020年9月12日晚間11時至翌日上午8時擔任武界壩控制室值班人員，但當閘門異常開啟、洩水時，取水口水位顯示器數值持續下降，閘門開啟運轉顯示燈也亮起紅燈，當水位低於8.31公尺時，更觸發蜂鳴警報器，但蘇員卻未及時手動關閉閘門、提出示警，直到楊姓民眾當天凌晨4時27分許撥打電話到控制室，蘇員這才急忙手動關閉閘門，但這時武界壩早已無預警洩洪19萬3440立方公尺水量，導致溪水暴漲，在下游5.5公里處野營的盧、賴2家共6人因閃避不及遭溪水沖走，共造成4人死亡。

檢方日前偵結，認為蘇嫌涉犯《刑法》第276條「過失致死罪」、以及第215條「業務登載不實罪」，因此向南投地方法院提起公訴。

▼武界壩放水釀4死，家屬重返現場招魂。（圖／記者鄧木卿翻攝）