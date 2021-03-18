再破全台紀錄！新北22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白：想帶妳吃鮭魚

▲男大生改名再破字數紀錄，稱「此生想帶妳一起吃鮭魚」。（圖／民政局提供）

記者羅婉庭／新北報導

知名餐廳壽司郎推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」。新北市一名22歲男挑戰戶政系統中文欄位極限，「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，共50字，打破最新紀錄。

88年次陳先生在朋友鼓吹下改名，朋友更稱「加碼送6000元」，他考慮2天後由3個朋友陪同一起改名，原本要改66個字，有六六大順之意，但因系統中文欄只能容納50個中文字，最後縮成50字的「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，再創全台最長名字紀錄。

拆解該男名字是「保留本名+紀念女友感情」，該男表示自己父母都知情，將帶女友及親友去吃壽司，15天後會改回來。

新北市改名鮭魚的民眾集中於板橋區最多，共有14人，第二名是淡水區11人，三重區6，中和、新莊區各5人，土城、蘆洲區各有3人、永和區2人，樹林、五股、三峽區各1人。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

有趣的是，昨日有一名28歲的陳先生因與他人同姓名，改成「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共36字，也打破昨天為止最長名字紀錄，不料今日台南、新北再接連打破紀錄，如同成為題目為鮭魚的大學生改名創意大賽。

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