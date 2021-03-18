鮭化之戰終局盤點！創笑鮭名一次看　壽司郎台中3門市全擠爆

▲改名之亂終落幕，台中統計共有46人改名鮭魚。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華、唐詠絮／連線報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」17、18日推出限時2天活動，只要名字出現「鮭魚」的諧音就可享優惠，同音同字者還能免費，引發全台改名大亂。台中市民政局統計，兩天下來台中共有46人改名鮭魚，最長26字，壽司郎在台中3家門市全被擠爆；另外彰化即便沒有壽司郎，也有5人改名鮭魚。

除了改名為「鮭魚」二字外，台中市民政局也列出民眾創意發想、各式各樣鮭魚名字，包括「x燒黃金頂級帕馬森起司鮭魚智波鼬想吃炙燒鮑魚智波佐助」、「x金頂級帕馬森起司洪燒鮭魚智波佐助想吃炙燒鮑魚智波鼬」、「鮭魚吃到爽消極青年建築師共產思密達」、「台中積極青年鮭魚吃到飽建築師獨裁思密達」、「帥鮭魚王者改名來吃壽司郎賠錢賠的爽不爽」、「無情爆吃鮭魚流氓」、「鮭魚全部都給我端上來」、「鮭魚丼飯」、「帥鮭魚」、「宇智波鮭魚」、「鮭魚肚」、「鮭魚主席」、「覺得鮭魚湯豪豪喝」、「高價鮭魚」、「鮭魚這個名字是為了壽司郎改的」。

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另外，還有人改名為「鮭魚親相山共海」、「帥鮭魚王」、「神秘鮭魚」、「鮭鮑魚俊凱敏和明山朱馬金泰爾」、「x北愛吃烤鮭魚」、「鮭魚神」、「鮭魚小可愛」、「法蘭克師鮭魚」、「為了壽司郎改名鮭魚」、「鮭魚頭黃金帝王蟹」、「西瓜油土伯鮭魚」等。各條鮭魚也把握今天最後一天時間，瘋狂揪團吃壽司，甚至還有人從中抽佣賺入場費。

至於沒有壽司郎的彰化縣政府則統計，兩天下來共有5人改名為鮭魚，要跨縣市吃壽司。