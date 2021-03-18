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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內政部通過5傑出人才歸化我國　荷蘭藝術家成正港台灣人

▲台灣國旗，中華民國國旗。（圖／路透社）

▲台灣國旗。（圖／路透社）

記者蔡文鈴／台北報導

內政部18日上午召開歸化國籍高級專業人才審查會，5名高級專業人才通過審核，包括教育領域2名、文化領域1名、科技領域1名、經濟領域1名。其中一位荷蘭藝術家以及美國的資訊專才郝先生其專業領域為台灣相關產業貢獻不少，內政部歡迎外籍高級專業人才踴躍申請歸化成為正港台灣人，齊心為台灣這塊土地一同努力。

內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計5名，包括教育領域2名、文化領域1名、科技領域1名、經濟領域1名。

其中荷蘭籍楊先生曾3次獲得荷蘭國家藝術基金會BKVB獎金，並於2007年獲得荷蘭藝術最高獎項「皇家藝術獎」，該獎項旨在鼓勵年輕、有才華之新銳藝術家，由荷蘭國王威廉三世於1987年創設，歷史悠久且具代表性。楊先生另於2017年在台成立「帕斯卡的藝術工坊」，著重藝術與品德教育，鼓勵學員發揮創意及探討藝術的各種可能性，為台灣畫壇注入新的生命。

美國籍郝先生專長資訊系統設計、區塊鏈及資訊安全，均為我國產業重要領域。郝先生現職為資深軟體工程師，對於教育數位化及線上學習平台具有相當經驗與才能，並積極開發開源軟體，所協助開發的區塊鏈客戶端程式已為「美國國土安全部」及「比爾及梅琳達蓋茲基金會」所採用，其專長與實務經驗有助於我國相關產業發展。

內政部自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有176名長期在台灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國，這些高級專業人才取得我國國籍後，將擁有參政權，也能享有各種社會福利保障。

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