改3次名只能實至名鮭？內政部說話了　一條特例可「無限改」

▲那些改過3次名字的人，吃完壽司之後只能「實至名鮭」了嗎？（示意圖／記者黃士原攝）



記者柯振中／綜合報導

日本知名連鎖壽司店「壽司郎」17日、18日推出活動，只要名字裡有關鍵字，就能免費吃壽司，許多民眾因此將名字改成「鮭魚」。不過，只有一種特例，才能夠「無限次改名」，內政部提醒，一般人一生只有3次可以改名的機會，若超過次數，恐怕要與「鮭魚」2個字相伴一生。

壽司郎17日、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，若姓名中有「鮭魚」2個字，就能夠全桌免費，若是同音不同字，也可享有5折優惠。

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許多民眾衝著優惠，跑去更名為「鮭魚」，再到網路上號召群眾，一起到餐廳享用免費餐點，引起熱烈討論。對此，內政部在臉書發文提醒，依據《姓名條例》的規定與大法官釋字，每個人都能自由地擁有喜歡的名字，但原則上一個人只能更改3次名字，「請大家慎思，愛護自己的好名字。」

▼內政部提醒民眾愛護自己的名字，免得「實至名鮭」。（圖／內政部）



內政部同時貼出了惡搞的辭典，裡面的成語為「實至名鮭」，解釋為「未算好3次改名額度，因此踏上不鮭路」，讓人哭笑不得。

不過，是否錯過了3次機會，就只能與鮭魚相伴一生？事實上，根據《姓名條例》第9條的規定，若在同一直轄市、縣市設立戶籍超過六個月，姓名完全相同，得申請改名。意味著若是有2位同姓氏「鮭魚」戶籍地在同一縣市，且時間超過6個月，其中一人就能擁有再次改名的機會。

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