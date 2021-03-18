3次改名用完了…　李正皓祭一招「改邪鮭正」：出家吧！

▲民眾搶優惠瘋改名。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

日本知名壽司店祭出優惠活動，只要姓名中有「鮭魚」兩字即可享受免費優惠，不少民眾為吃免費壽司瘋狂改名，而內政部也提醒，人民一生可有「3次」改名機會，改名超過3次恐無法改回。對此，名嘴李正皓翻出《姓名條例》發現，若超過3次的話，還可以使用「出家」的理由「改邪歸正」。

依《姓名條例》第9條規定，有下列狀況時得申請改名：

一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。

二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。

三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。

四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。

五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。

除上述規則之外，李正皓提到，依《姓名條例》第10條第1項第2款，因宗教因素出世或還俗者，得申請改名。他也力勸名字改不回來的鮭魚們，「出家吧！」

李正皓更玩笑稱，出家時改個莊嚴的名字，之後再還俗一次，這樣又可以再改名回原本的名字，而出家期間就在寺廟好好為你們口中無辜的「真鮭魚」念經迴向，這也是好事一椿。

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