鮭魚之亂！民眾為吃免費壽司瘋改名　陳宗彥提醒：尊重行政資源

記者楊蕓／台北報導

知名連鎖壽司店壽司郎17、18日推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字就能享「全桌免費」，掀起民眾改名風潮。內政部次長陳宗彥18日在立法院受訪時表示，法令給予民眾三次改名機會，改過去再改回來就計算為兩次，此舉也耗費行政作業，提醒民眾尊重行政資源。

▲內政部提醒改名次數上限。（圖／翻攝自內政部臉書）

壽司郎17日、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，若姓名中有「鮭魚」2個字，就能夠全桌免費，若是同音不同字，也可享有5折優惠。活動一推出，引發不少民眾衝著優惠跑去改名，揪團吃免費壽司。截至17日，台北市至少20人以上改名，新北市也有26人，其中有人改名為「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共36字，打破最長姓名記錄。

立法院內政委員會、衛環委員會18日聯席審查「糾纏行為防制法草案」等15案，陳宗彥會前受訪談到「鮭魚」改名潮表示，法令給予民眾三次改名機會，改過去再改回來就計算為兩次，此舉也耗費行政作業，提醒民眾尊重行政資源。

此外，內政部昨也在臉書發文提醒，依據《姓名條例》的規定與大法官釋字，每個人都能自由地擁有喜歡的名字，但原則上一個人只能更改3次名字，「請大家慎思，愛護自己的好名字」，否則就真的「實至名鮭」。

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