網紅「鮭魚6大男」吃6170元免錢壽司！狂照曝光　粉絲傻眼：想認識

▲壽司郎推出同名優惠免費吃。（資料照／記者陳建宇攝）



網搜小組／許力方報導

「鮭魚」之亂席捲全台，YouTuber網紅雅各Jacob於17日發文，分享因為有朋友改名讓他能一同享受壽司郎免費吃的優惠，只見他們一桌6名年輕男子漢一同用餐，桌上疊出一座盤子山，還有滿滿的飲料酒杯，吃了一共6170元的免費壽司，讓大批粉絲看傻眼，他還公布身份證笑說「讚嘆偉哉鮭魚朋友」！

雅各17日晚間透過Instagram打卡揭露壽司郎爆吃之旅，聲稱託「偉哉鮭魚朋友」之福，前往台北市信義區的分店享用大餐，他們一行6個大男生共吃了6170元的免費壽司，其中就是靠24歲邱姓友人改名，曝光的3張照片中，只見雅各在盤子堆中比出讚的手勢，邱男則於17日當天上午在北市換發身份證，並將名字改成「榮耀鮭魚壽司郎」。

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▲壽司郎引發鮭魚之亂。（圖／記者黃士原攝、翻攝臉書）



PO文引發粉絲熱烈迴響，紛紛傻眼驚呼「吃了幾盤啊？」「同鮭魚盡」、「真的假的太猛烈」、「好強大」、「又是鮭魚」、「真的傻眼」、「想認識這位朋友」、「傻眼～名字會在戶籍謄本留一輩子，而且子孫都看得到」、「真的太瘋了！」雅各留言回應，他們這頓吃了大概60盤，笑說「改名鮭魚真的不用錢」，且店員還問他們「酒點太少了吧！」

壽司郎17、18日連2天「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，讓姓名有「鮭魚」的客人同音1字9折、2字5折，同音同字整桌免費，全台掀起改名潮，由於難度太高，激起許多網友鬥志，台北17日就多了20隻鮭魚，新北26人、新竹2人、台中18人、台南13人，高雄市更多，一次29人改名鮭魚，截稿前已有至少108人改名，還有網友預言，明天（18日）將湧現大量鮭魚塞爆店家。

壽司郎總經理出口好太郎聽到時滿驚訝，他回應，為了吃壽司郎而去改名，一定是很喜歡壽司郎，因此很歡迎「鮭魚先生」、「鮭魚小姐」來用餐。鮭魚之亂也驚動內政部出面提醒，改名原則一生最多3次機會，如果超過次數，可能一輩子揹著奇特姓名，沒有算準的話，「小心踏上不『鮭』路」。

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▲網紅與鮭魚6大男吃免錢壽司，粉絲傻眼：想認識！（圖／翻攝雅各IG，詳見下連結）