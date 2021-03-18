「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光　鮭魚吃完還抽號碼！店員結帳笑了

▲飢餓鮭魚現蹤！（圖／翻攝Dcard）



網搜小組／劉維榛報導

除了免費吃壽司，不少「鮭魚」動起歪腦筋！一名女網友笑稱，昨（17）日朝聖壽司郎時，神遇「真人版鮭魚」，只見地上盤子堆成一座山，最後結帳1萬2000多元，鮭魚還直呼要再抽一張號碼牌，讓店員笑回「鮭魚與其友人都沒吃飯，才得以吃下那麼多！」

一名女網友在《Dcard》透露，昨（17）日去壽司郎用餐時，發現隔壁桌客人吃完就把盤子放地上，且還有人蹲在地上，由於目測超過100盤以上，當下原PO一度以為「是店員在整理盤子！」

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轉念一想，原PO在心中猜測「難道是遇到了傳說中的鮭魚？」果真如此，結帳金額高達1萬2000元，更傻眼的是，客人表示要再一次號碼牌。好奇心驅使下，原PO向櫃台確認，確實真的有「鮭魚」上門，而店員沒有臉臭，反而露出誇張笑容回應「鮭魚與其友人都沒吃飯，才得以吃下那麼多！」

文章曝光後，底下網友全歪樓求卡位，「求一個高雄鮭魚」、「請問台南有鮭魚嗎」、「我看我朋友限時就是他們...好厲害哈哈」、「明天晚上有新竹鮭魚嗎？我付200+手搖飲料」、「外帶就可以點到壽司郎破產吧」、「從此以後壽司郎退出台灣市場」。

留言串也釣出店員回應，「我是店員之一，那桌酒也是點爆，同事說還問要不要喝一杯，他們請客哈哈哈哈」。還有網友貼出明細表，「1萬2的話，感覺是我朋友跟他朋友們哈哈哈（從朋友限動看到）」。

▼網友貼出有人爽吃1萬2000元的明細，狂嗑198樣品項！（圖／翻攝Dcard）

