荷官限定長腿窄裙辣妹！青春肉體最老23歲　勾男賭客月輸百萬

▲高雄鳳山警方破獲長腿辣妹荷官賭場。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄警方在鳳山區破獲一個以「競技休閒館」招攬會員的賭博場所，店內賭博方式多元，除了有妞妞、百家樂等多種紙牌遊戲，還找來年輕美眉當作荷官，以穿窄裙、露長腿吸引男客目光，有男客因為沈迷1個月內慘輸100多萬，警方破獲賭場，現場共查獲主持人趙女等7人，還有9名賭客，警方訊後將16人全依賭博罪移送。

▲高雄鳳山警方破獲長腿辣妹荷官賭場。（圖／記者黃子倩翻攝）

警方表示，這個遭破獲的賭博場所，提供妞妞、百家樂等多種紙牌遊戲，並以新台幣與籌碼依比例先行兌換後，如果賭客贏得籌碼可於店家換回現金，警方組成專案小組調查後，見時機成熟，持臺灣高雄地方法院所核發之搜索票前往執行，當場查獲現場負責人兼荷官趙女等7嫌及賭客9人，共計16人，並查扣現金73萬餘元、籌碼、營業帳冊、撲克牌、骰子、點鈔機及監視器等證物。

▲高雄鳳山警方破獲一個專請長腿辣妹擔任荷官的賭場。（圖／記者黃子倩翻攝）



警方一共帶回荷官還有賭客共16人，值得一提的是，這個賭場專挑年輕美眉擔任荷官，且年紀大多都落在22、23歲左右，工作時身穿短窄裙、露出長腿，吸引年輕賭客上門，連現場主持人、負責人也是女子，她們被逮補帶回警局時，就連警察也忍不住被她們的姣好身材吸引目光，但不管身材再好，參與賭博仍觸法，訊後將16人全數依賭博罪移送。

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