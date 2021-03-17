快訊／高雄男「連撞8車」掃飛6騎士　酒測值1.0當場遭逮捕

記者黃子倩、柯沛辰／高雄報導

高雄前鎮區草衙三路、金福路口17日晚間6點59分發生一起嚴重車禍，導致6人受傷。58歲尤姓男子酒後開車，先是撞上一輛機車，又追撞停等區的車輛，總共波及一輛大貨車、一輛自小客車及6輛機車。警消到場後，發現尤姓駕駛酒測值高達1.0mg/l，當場依公共危險罪逮捕。

▲轎車車頭嚴重損毀。（圖／記者黃子倩翻攝）

前鎮警分局交通分隊6點59分獲報到場後，發現一輛自小客車追撞6輛機車、一輛小客車、一輛大貨車，還有6名機車騎士受傷，立即協助將傷者送醫，並對肇事駕駛實施酒測，結果尤男酒測值高達1.0mg/l，當場依公共危險罪將人逮捕。

警方初步調查，當時尤姓駕駛行經草衙三路52號前，先與一輛機車碰撞，後又追撞停等區5輛機車，並將一輛機車壓車下，一路拖撞至路口東北角才停下，途中波及停放在路邊的一輛自小客車、行經金福路的大貨車，造成6人受傷。

據了解，這起車禍造成45歲女騎士骨盆疼痛、68歲女騎士右大腿骨折、34歲女騎士肢體外傷、58歲男騎士肢體外傷，所幸4人意識皆清醒，由救護人員送往醫院。至於遭波及的50歲小貨車駕駛、35歲男騎士因傷勢較輕，婉拒送醫。



▼機車遭追撞倒地，現場一片狼藉。（圖／記者黃子倩翻攝）