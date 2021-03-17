關島5月入境免隔離...是下個旅遊泡泡？　陳時中回應了！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

關島總督Lou Leon Guerrero於3月15日的線上記者會中，正式對外宣布關島重啟計畫，5月起只要具備3天內陰性核酸檢測報告，就可以入境免隔離。而台灣今才正式宣布帛琉泡泡啟動，指揮官陳時中表示，之前全球是旅遊警示，未來會隨疫情變化和疫苗施打情況做檢討，會和外交部討論。

關島目前無論國籍與身分，凡入境關島的旅客皆須隔離14天。總督表示若關島能夠達到50%的施打率，將考量更改目前關島的入境隔離政策，旅客只要具備抵達日3天內陰性核酸檢測報告，且預先下載專屬新冠肺炎預警APP（Guam COVID-19 Alert app和Sara Alert app ）來協助關島確保社區安全以及回報任何狀況，即可免去隔離限制。

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對此，陳時中表示「我們準備跟外交部做討論，以前全球是旅遊警示，未來會看疫情變化或施打疫苗情況，針對旅遊警示區域做通盤檢討。」

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