台帛旅遊泡泡正式啟動！想參加需符合3條件

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日宣布台帛旅遊泡泡正式成行，旅遊行程必須符合5大原則，且出發前必須於機場進行PCR採檢，返國後接受5+9自主健康管理。至於想要參加旅遊泡泡的民眾，必須符合3大條件，包含6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診新冠肺炎。

(一)團進團出，不可安排個人行程。

(二)規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則，預先選定適當停留地點、旅遊路線。

(三)採全程定點接駁，接駁交通工具應每日加強清潔消毒。

(四)旅客僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館。

(五)餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流，妥為規劃入出動線及座位安排，維持適度社交距離。

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指揮中心表示，參加旅遊泡泡的旅客必須6個月內無出入國史、近2個月無居家隔離/檢疫及自主健康管理情形、3個月內未確診COVID-19，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸(PCR)檢驗陰性報告，另旅客自帛琉返臺前無須進行PCR檢測，返臺後可免除居家檢疫，並於返臺後5天內實施加強自主健康管理，第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

指揮中心進一步指出，加強自主健康管理期間，除一起前往旅遊及返臺者外，居所應符合1人1室，且有單獨房間與專用衛浴，共同生活者應一起採取適當防護措施，包含佩戴口罩，保持社交距離，不可共食。若沒有出現任何症狀，可以外出，但僅能從事固定且有限度之活動，且不可搭乘大眾運輸，禁止至人潮擁擠場所，採實名制，需記錄每日活動及接觸人員，不可接觸不特定人士，且應全程佩戴口罩及保持社交距離，並於入境後14天內遵守一般自主健康管理應注意事項。

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