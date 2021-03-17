在帛琉確診要自付醫療費！指揮中心建議「旅遊險多保2項目」

▲交通部次長祁文中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣、帛琉旅遊泡泡即起正式啟動，中央流行疫情指揮中心今也請外交部部長吳釗燮和交通部次長祁文中一同召開記者會。祁文中也在記者會表示，建議民眾可購買有醫療相關的保險，包括「醫療專機後送」或是「必要住院醫療」2項目。

目前台灣與帛琉都是疫情相對低的國家，指揮中心希望利用「綠色通道」在保障安全的情況下，重啟兩國觀光，交通部觀光局即日起恢復「旅行業組團赴帛琉旅遊」及「接待帛琉來台觀光團體」入境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

旅遊全程日數以8日為限（包含抵達日及離境當日），並配合出入境COVID-19檢測，自台灣組團旅客到達桃園機場出境時，需先在機場進行PCR檢測，檢驗結果為陰性者就可出發，自帛琉入境團，需檢附出發前3日內採檢PCR檢驗陰性報告。

除了來回必須採檢之外，祁文中也提到，民眾買保險是風險管理，但這次除了大家選擇一般旅遊保險產品外，建議在這個期間若搭台帛旅遊泡泡，可增加含醫療專機後送、住院醫療等項目。

陳時中也提醒，若在當地有症狀，會由當地醫護人員採檢判定，如果確診就留在當地治療，避免移動，如果要回台灣就醫，醫療專機後送等費用必須自行負責。

【你可能也想看】

►快訊／帛琉泡泡即起正式啟動 「團進團出」每週2航班！

►「台帛泡泡」確定成行！ 團進團出、旅遊全程以8日為限

►台帛旅遊泡泡檢疫五大原則曝！出發機場PCR採檢、返國5+9自主管理



►帛琉總統惠恕仁3／28訪台！ 外交部：工作訪問沒有軍禮歡迎

►台帛泡泡4／1首航！ 華航波音738執飛「一班110人上限」

►台帛旅遊泡泡正式啟動！想參加需符合3條件



►帛琉泡泡行程分「5天4夜、4天3夜」 由華航和旅行社洽談

►台帛旅遊泡泡採出發前機場採檢 陳時中揭「驗出陽性」處理原則

►世大運選手赴陸比賽需「肛篩」 陳時中：每個國家防疫都尊重



►關島5月入境免隔離...是下個旅遊泡泡？ 陳時中回應了！

►11.7萬劑AZ疫苗「今晚進行安全檢視」 陳時中：2天內開專家會議