11.7萬劑AZ疫苗「今晚進行安全檢視」　陳時中：2天內開專家會議

▲台帛旅遊泡泡口罩。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部長陳時中上週在立院表示，3月3日來台的11.7萬劑AZ新冠疫苗，將於17日完成封緘檢驗，今（17）日就是預計完成日。陳時中下午在指揮中心記者會上表示，食藥署傍晚就會進行安全檢視，如果順利的話，明天就會開始做封緘檢驗，因為國際上目前對疫苗討論度較高，台灣也不敢大意，如果確定通過，2天內會召集專家討論。

「台灣就是安全，確診就是少，我們不會為了打疫苗而打，一定會確保安全才會打。」陳時中強調，歐盟最近已針對AZ疫苗進行調查，約在當地時間18日、台灣時間19日才會有結果，屆時會將相關數據一起拿到專家會議評估。

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自從歐洲爆出AZ疫苗「血栓之亂」後，外界頻頻詢問是否有停打標準？陳時中表示，AZ疫苗是否停打，是根據專家最近相關科學性資料，做出做後研判。不外乎是有沒有特別敏感族群存在，或者背景值是否超過等，要搜集廣泛意見才能判斷。

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