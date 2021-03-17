快訊／帛琉泡泡即起正式啟動　「團進團出」每週2航班！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今宣布，即日起正式啟動「臺灣-帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，目前旅遊方式限雙方以觀光事由團進團出（不得擅自脫團、不可安排個人行程）辦理，初期航班規劃為每週2班，每班入境班機旅客人數上限110人，每週上限220人，後續視實際執行情形及疫情發展滾動檢討旅客人數限額。

陳時中說，目前臺灣與帛琉都是疫情相對低的國家，希望利用「綠色通道」在保障安全的情況下，重啟兩國觀光，交通部觀光局即日起恢復旅行業組團赴帛琉旅遊及接待帛琉來臺觀光團體入境。

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至於旅遊行程應依經核定行程進行安排，旅遊全程日數以8日為限（包含抵達日及離境當日），並配合出入境COVID-19檢測，自臺灣組團旅客到達桃園機場出境時，需先於機場進行PCR檢測，檢驗結果為陰性者就可出發。

自帛琉入境團，需檢附出發前3日內採檢PCR檢驗陰性報告，觀光局後續會配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況滾動檢討，適時調整並公告。

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