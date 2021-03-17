台帛泡泡4／1首航！ 　華航波音738執飛「一班110人上限」

▲指揮中心宣布台帛旅遊泡泡啟動 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日表示，即日起正式啟動「臺灣-帛琉安全旅行圈推動施行計畫」，透過相關防疫作為，確保旅遊安全。交通部次長祁文中表示，台帛旅遊預計4月1日首航，規劃一週兩班，每週四、日出團，未來可能會有兩種旅遊型態，以5天4夜、4天3夜為主。

祁文中提到，目前初步規畫初期由華航用波音738飛機提供服務，該機型有158個座位，其中110名團客，剩下48由帛琉方做考量，初步航空公司跟旅行社大致上都有充分溝通，目前以航空公司過去經常操作帛琉旅行社為主，跟旅行社全名會有充分溝通會很快把操作旅行社跟大家做說明。

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指揮中心表示，目前旅遊方式限雙方以觀光事由團進團出辦理，不得擅自脫團亦不可安排個人行程，初期航班規劃為每週2班，每班入境班機旅客人數上限110人，每週上限220人，後續視實際執行情形及疫情發展滾動檢討旅客人數限額。

至於旅遊行程應依經核定行程進行安排，旅遊全程包含抵達日及離境當日，日數以8日為限，並配合出入境COVID-19檢測，自臺灣組團之旅客到達桃園機場出境時，需先於機場進行PCR檢測，檢驗結果為陰性者始得出發；自帛琉入境團，需檢附出發前3日內採檢之PCR檢驗陰性報告。

觀光局後續亦將配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情發展及邊境管制情況滾動檢討，適時調整並公告。

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