世大運選手赴陸比賽需「肛篩」　陳時中：每個國家防疫都尊重

記者嚴云岑／台北報導

夏季世界大學運動會預計於8月18日至29日在大陸成都舉行。民進黨籍立委黃國書今（17）日指出，大陸要求入境者採新冠肺炎肛門篩檢，日本已為選手提出陳情，要求教育部也為選手陳情。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應了。

陳時中下午在指揮中心記者會中被問及肛篩一事回應，每個國家對防疫都有要求，怎麼來做對他們國家是安全的，就會尊重，也會呼籲協商，告訴對方鼻咽的檢驗應該是安全性應該是夠的。

立法院教育委員會今日安排邀請教育部長潘文忠做施政報告。黃國書表示，我國世大運選手到大陸參賽，會碰到需「肛篩」檢測，而日本已向大陸提出陳情，認為會對選手造成非常大的痛苦，呼籲台灣政府也透過外交部、大陸委員會協商，維護台灣選手的權益，做出反應。

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對此，潘文忠說，國際賽事主辦國都有各自的防疫要求，承諾會進行跨部會研商。

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