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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王定宇向3個女人道歉　大吐苦水「將心比心好不好」

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委王定宇遭爆與民進黨發言人顏若芳同居，外界也關心王定宇妻子李淑吟是否有不開心。對此，王定宇17日受訪時表示面對這樣的騷擾沒有人會開心，他同時也向太太、岳母、顏若芳表示歉意。

▲▼立法院外交國防委員會 王定宇堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

立法院外交及國防委員會17日邀請國防部長邱國正進行業務報告，並備質詢。王定宇受訪時表示，面對這樣的騷擾，沒有人會開心的，「當然，連她媽媽都被媒體騷擾了，誰會開心，將心比心好不好」。

王定宇指出，這事情回過頭看來，縱使是一個單純的租屋事件，雖然他的太太、家人都了解，但是造成這樣的影響，真的還是對他們很不好意思。王定宇提到，很多支持他的朋友也表達很多擔憂，讓他們感到擔心，自己也很不好意思。

王定宇也說，對於顏若芳及其家人，一定也面對很多酸言酸語、不實的攻擊，自己對他們也很不好意思。王定宇強調，媒體資源大量用在報導這件事，他覺得蠻浪費的，因此覺得很不好意思。

至於有媒體詢問，「太太有去顏議員那邊收拾東西了嗎」，王定宇則尷尬表示，目前還沒到那邊，並以要質詢為由婉拒答覆。

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