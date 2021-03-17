陳思宇列王定宇4件事沒說清楚　冬天嫌冷氣吵、財產申報甩鍋

▲顏若芳、王定宇。（圖／記者周宸亘、屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委王定宇被爆和同黨發言人顏若芳同居疑雲，聲稱彼此是房客和房東的關係，他沉寂1週後回應不租了、房租8千太貴，加上顏若芳對自己造成黨的困擾先聲明道歉並暫停發言人工作，再度引發熱議。面對批評聲浪，王定宇16日在節目上向太太和顏若芳還有雙方家人親友道歉。不過，民眾黨前發言人陳思宇指出，王定宇仍沒說清楚4件事。

王定宇15日現身立法院受訪時強調，太太從他租屋到退租都知情，而房租8千對他來說其實蠻貴的。至於連兩年財產申報內容數字一模一樣，他解釋是「申報人員誤觸，不是監察院的錯。」

不過，王定宇嫌房租8千太貴，再度引發爭議。王定宇16日面對媒體時表示，「你們怎麼連玩笑話都分不出來呢？」此外，王定宇16日晚間在政論節目《鄭知道了》向太太和顏若芳及雙方家人道歉，他表示，太太從頭到尾都知道他在外面有租一個空間，但事情被爆出時仍很不爽，因為影響到她的家人，對於顏若芳也感到抱歉，畢竟一個女生被酸民寫成這樣，一定不好過。

對於王定宇道歉，陳思宇認為，面對爭議，王定宇獨自讓顏若芳在大眾面前道歉，不應是職場平權的合理處理方式，在遭到許多人的撻伐後，王定宇才自知理虧，表示歉意，但王定宇是真心認錯，還是虛情假意？雙方真是房東和房客關係？財產申報都能兩年完全一樣，這種政治人物能相信？

陳思宇列出王定宇有4件事沒講清楚，一、抱怨立法院會館冷氣太吵、會館太舊、想遠離政治環境而選擇和顏若芳租房，如果夏天太吵還能諒解，這幾個月遭跟拍的時間都是冬天，哪來冷氣需求？若想遠離政治環境，也不應選擇和顏若芳同住一室，兩人都政治人物，又有黨內派系事務，怎麼想都不會比較輕鬆。

陳思宇再指，二、王定宇一直抱怨8000元的租金太貴，沒明顯租屋需求的他，為什麼會花錢和顏若芳租床位；三、臉書打假卡明明在台北還顯示人在台南，王定宇卻宣稱支持者都知道照片是單純的例行問候，這理由未免太牽強，親切的臉書問候，和第一視角的拍攝角度，都會讓人以為這是當下的打卡動態。

第四、財產申報兩年一模一樣遭監察院打臉。陳思宇認為，王定宇隨後說法大轉彎，表明監察院沒問題，這種透過含糊說詞，試圖推鍋他人的操作手法，正是王定宇的慣用伎倆。

陳思宇說，是不是真的有婚外情，只有當事人最清楚，但連些日子來的處理態度，不正面回應，透過各種理由掩飾自己的錯誤，這種政治人物，敢相信嗎？