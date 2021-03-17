奈良美智情鍾「台南高雄」原因曝光！「11個提問」揭曉內心世界

▲奈良美智透露喜歡台南美術館的原因。（圖／文總提供）

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》在台引發話題，而主辦文化總會今（17）日發行《Fountain新活水》雜誌3月號，也特別刊登奈良美智獨家專訪，揭露選擇特展移師台南、高雄地點的幕後原因；還有「11個提問」讓粉絲更瞭解大師的內心世界。

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▲《奈良美智特展》3月12日～6月20日在關渡美術館舉行。（圖／記者林育綾攝）



《Fountain新活水》總編輯黃麗群表示，外界都很好奇奈良美智為何「情鍾」台南與高雄？在專訪中奈良美智表示，當他看到台南市美術館的空間照片時，馬上感覺到「經歷時間洗禮的空間之美」，便確定了「要在那邊讓大家看我的作品」。

▲《奈良美智特展》在台引發話題，主辦文化總會發行的《Fountain新活水》雜誌3月號，也特別刊登奈良美智獨家專訪。（圖／文化總會）

而雜誌也提出「11個提問」挖掘奈良美智的世界，包括「他認為什麼是成功的藝術家？」「創作時特殊的癖好？」「人生有沒有特別遺憾的事？」等，期待能讓讀者更了解這位藝術大師。

黃麗群指出，奈良美智在訪問中提到喜歡讀書、看電影，有時候會因此而耽誤了創作，他也表示，並不把「創作」當成工作看待；此外奈良美智表示自己已來過台灣10次以上，台灣對他來說不僅美麗，更是「有好朋友的地方，就是好地方」。

▲《奈良美智特展》目前在關渡美術館舉行。（圖／文總提供）



《Fountain新活水》雜誌3月號主題為「自製台灣」（The Making of Taiwan），黃麗群表示本期將以文化生活的角度，一窺台灣如何從「台灣製造」（MIT）的意識中進化，回頭建立新的「製造台灣」（MOT）意識，以及與大家一起認識各類正在一起製造台灣的自己人，包括原住民與新住民的想法與故事、返鄉青年的生活方式、市集或注音文與早餐店的趣味風景、以及專屬台灣的紙張與釀酒。而作為全世界為二依舊保留並使用正體中文的地方，該期也採訪了多位近年投入正體中文字型研發的個人與團隊，並獨家收錄《天橋上的魔術師》導演與原著作者座談精摘。

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