周邊2天內全賣光！奈良美智特展商品區3／14起店休　主辦緊急補貨中

▲奈良美智展覽在關渡美術館展出。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

奈良美智特展昨天開展，今（13）日是開展後遇到第一個周末，主辦單位預估今日人數將破1200人。奈良美智特展的官方臉書則在稍早PO文說明，實體商店與網路商店品項已全數完售，目前補貨中，預計到貨需時約2-3週，因此特展商品區將從明（14日）起店休。

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▲奈良美智特展3/14起商品區店休。（圖／取自官方臉書）

奈良美智為了特展堅持親自來台，經歷了14天隔離檢疫和7天自主管理，而台灣特展首站在台北藝術大學的「關渡美術館」，也是由奈良美智親自挑選，希望能帶給台灣觀眾「儀式感」。要看展覽，必須搭車或開車遠離市區，進入近郊，這種跟城市拉開距離的清幽，跟他在日本東北的家鄉有某種相似的連結，而民眾看完作品後，還能欣賞關渡的美景，延續展覽帶來的感觸。



特展開展時間為上午10點，不過在昨日展出首日，約9點門口就已聚集破百人，11點已超過800人排隊等候，主辦單位緊急公告「暫緩前往」。為了維持良好觀展體驗，控管展場內約維持45人，雖不限制觀展時間，但展覽動線「只出不進」，估計每小時大約可消耗約90至150人。主辦方也呼籲，展期至6月20日，有3個月的時間，民眾不用急於一時，也建議可加入官方Line帳號，能先查詢「預計等候時間」。

▲▼奈良美智特展開展後的第一個周末，吸引大批人潮。（圖／記者崔至雲攝）

今日是開展後遇到第一個周末，9點半左右就已湧上300多位民眾排隊準備入場，有人鋪上野餐墊坐在地上等待、有家長帶著小朋友到現場、也有孕婦挺著大肚子支持。經詢問現場民眾發現，不少民眾不到8點就到現場排隊，就希望能親眼觀賞大師巨作。

不少民眾手提周邊商品出展館，有民眾表示，之前在日本念書就看過奈良美智的展覽當時就很喜歡他的作品，後來在洛杉磯有買過奈良美智展的周商，這次知道奈良美智來台灣，特別前來觀展，覺得展出的作品都很有誠意，過幾天還想再來。也有夫妻表示，自己喜歡奈良美智很多年了，最近剛好要搬新家，所以從新竹來看展，今天買了6袋商品，預計回家布置。

中華文化總會副秘書長喻小敏上午指出，經過昨天一天的經驗，今天排隊動線有在做規劃，這兩天排隊人潮雖然踴躍但也相當守秩序，今天也因為是假日的關係，人流比昨天多了一倍，但比較可惜的是，特展的周邊商品在第一天就已經搶購差不多了，商品廠商已緊急與日本公司訂購中，希望可以滿足每位前來觀展的民眾。

不過官方下午5點宣布，「感謝各位朋友的熱情支持，實體商店與網路商店品項目前全數完售，目前補貨中。關渡美術館展場內實體商店即日起店休，預計於周邊商品到貨後與各位見面。預計到貨需時約2-3週。」

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