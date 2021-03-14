別急著北上看奈良美智！7月高雄、11月台南「開展時間地點」出爐

▲奈良美智實體商店與網路商店品項已全數完售。（圖／記者林育綾攝）



記者許展溢／台北報導

奈良美智特展12日在關渡美術館免費開展，昨天是第一個週末，主辦單位預估人數破1200人，中華文化總會今（14日）在臉書發文公布令南部朋友們振奮的好消息，特展將在7月10日在高雄開展，台南場則是11月9日。

奈良美智為特展堅持親自來台，經歷14天隔離檢疫和7天自主管理，而台灣特展首站在台北藝術大學的「關渡美術館」，也是由奈良美智親自挑選，希望能帶給台灣觀眾「儀式感」。要看展覽，必須搭車或開車遠離市區，進入近郊，這種跟城市拉開距離的清幽，跟他在日本東北的家鄉有某種相似的連結，而民眾看完作品後，還能欣賞關渡的美景，延續展覽帶來的感觸。

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▲奈良美智特展高雄、台南場時間公布。（圖／翻攝中華文化總會臉書）



奈良美智實體商店與網路商店品項昨天已全數完售，目前都在補貨中，預計到貨需時約2-3週，因此特展商品區從今天起店休。許多人期盼特展也能到南部，中華文化總會今終於公布以下確定訊息：

高雄場：

日期：2021/7/10-2021/10/31

地點： 高雄市立美術館（105展覽室）

台南場：

日期：2021/11/9-2022/2/13

地點：台南市美術館 Tainan Art Museum（1館I+J展覽室）