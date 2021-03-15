奈良美智周邊黃牛喊價翻倍！主辦強調「非限量、未來1年都買得到」

▲奈良美智周邊商品賣到缺貨，主辦強調會補貨，未來一年都買得到。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》3月12日起關渡美術館展出，不過13日主辦就在臉書公告，實體及網路商店所有周邊「完售」，目前補貨中，預計到貨需時約2到3週。隨後網路上也出現許多黃牛販售周邊，不過價格全部翻倍，例如托特包官方原價1350元，非官方賣到3000元；拼圖原價1300元，賣到3500元。而主辦強調，此次周邊「沒有限量的規劃」，正積極補貨，「未來1年都買得到」，請粉絲不用著急。

《奈良美智特展》來台受到矚目，周邊商品也被粉絲敲碗關心，不過開展才2天，商品就被搶購一空。13日下午5點主辦在臉書公告，「感謝各位朋友的熱情支持，實體商店與網路商店品項目前全數完售，目前補貨中。關渡美術館展場內實體商店即日起店休，預計於周邊商品到貨後與各位見面。預計到貨需時約2-3週。」

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許多網友哀嚎買不到周邊，網路上也出現許多黃牛賣家，例如托特包官方原價1350元，非官方賣到3000元；拼圖原價1300元，有人賣到2000元，也有賣到3500元；造型蠟燭原價3200元，賣到4500元⋯等。

▲▼奈良美智特展周邊，官方線上商店。（圖／翻攝自「奈良美智特展官方線上商店」）

不過主辦單位文化總會強調，這一次的《奈良美智特展》周邊商品「沒有限量的規劃」，現在也正積極補貨，而7月、11月也將至高雄及台南展出，因此「未來一年都能買得到」，另外購買商品可透過線上商城，「不一定要到展覽現場去買」。

這一次特展販賣的周邊，來自日本森美術館的「Star展」周邊，像是《月光小姐》文件夾、《月光小姐》拼圖、《No WAR》托特包等；還有奈良美智為了台灣特展設計的「台灣限定周邊」，包括鑰匙圈、玻璃杯、明信片⋯等目前尚在製作中，尚未開賣。

目前關渡美術館的《奈良美智特展》商品區店休，預計2至3周補貨後再度營業，不過展場商品目前只提供現金交易，也建議民眾自備購物袋。主辦方也呼籲，展期至6月20日，有3個月的時間，民眾不用急於一時，也建議可加入「奈良美智特展官方Line帳號」，能先查詢「預計等候時間」並填寫防疫實聯制。

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