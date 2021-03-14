奈良美智美國佈展生氣了！推特曝想念台灣：他們都不戴口罩說話

▲奈良美智特展12日在關渡美術館免費開展。（圖／主辦單位–文化總會提供）



記者許展溢／台北報導

奈良美智特展12日在關渡美術館免費開展，奈良美智為特展堅持親自來台，經歷14天隔離檢疫和7天自主管理，3月9日奈良美智就離開台灣到美國為Dallas美術館佈展，不過他今（14日）在Twitter發文提到，美國人對新冠肺炎病毒一無所知，還不戴口罩說話，氣到他說，20日開幕式前他就會回日本，但也想回台灣了。

台灣特展首站在台北藝術大學的「關渡美術館」，是由奈良美智親自挑選，希望能帶給台灣觀眾「儀式感」。要看展覽，必須搭車或開車遠離市區，進入近郊，這種跟城市拉開距離的清幽，跟他在日本東北的家鄉有某種相似的連結，而民眾看完作品後，還能欣賞關渡的美景，延續展覽帶來的感觸。

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▲奈良美智推特曝想念台灣。（圖／翻攝自推特／@michinara3）



奈良美智3月9日離開台灣，台灣特展首站12日開展當天，他特別錄製影片問候大家跟分享創作心情，今天他在Twitter發文，提到這幾天赴美為Dallas美術館佈展心情，其中策展人很糟糕，讓他沒了激情外，美國人對新冠肺炎病毒竟一無所知，更不戴口罩說話，氣到他說要回家了。

▲▼奈良美智Dallas美術館布展提到，美國人都不戴口罩，氣到他說要回家了。（圖／翻攝自推特／@michinara3）



奈良美智發文還提到，美國和日本為什麼不學習台灣和紐西蘭在防疫上的措施呢？並且說Dallas美術館特展20日開幕，但在這之前他就會返回日本，最後還說「我想回台灣」。中華文化總會今也宣布高雄站特展時間是7月10日-10月31日，在高雄市立美術館（105展覽室）。台南站11月9日-明年2月13日，在台南市美術館 Tainan Art Museum（1館I+J展覽室）。