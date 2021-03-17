陳耀祥再喊話挺華視！NCC期待新聞區塊商業、公共並存可能性



▲NCC主委陳耀祥17日立法院業務報告（圖／翻攝立法院直播畫面）



記者陳世昌／台北報導



中天新聞台去年12月12日下架有線電視CH52之後，CH52空頻3個月後遲未有替代新聞台人主，NCC主委陳耀祥17日再次公開表達支持公廣集團《華視新聞資訊台》上架CH52，他強調，委員會期待新聞頻道區塊中(CH49~CH58)，可以有商業電視、公共電視並存的可能性。



立法院交通委員會17日邀請陳耀祥業務報告，立委許淑華、邱遠臣、洪孟楷等人均對NCC審議CH52上架過程表達關切。許淑華認為，主委介入並不洽當，是球員兼裁判，也違反NCC組織法，她懷疑有誰給陳耀祥壓力？



許淑華表示，整個過程看到華視並沒有準備好，NCC則是一路不斷護航，華視除了財務問題 ，人力不足也是很重要指標，過去曾虧損而裁員有勞資糾紛，不該拿政府的錢去養電視台。





▲公廣集團爭取以《華視新聞資訊台》入主有線電視CH52（圖／記者湯興漢攝）



陳耀祥表示，華視案沒有上層交代任務的問題。他認為，頻道上下架是商業競爭，但有無可能讓公共與商業頻道共存？對於華視財務的問題，NCC已透過平時監理要求改善，華視要自立自強去處理這問題。

陳耀祥回應邱臣遠質詢表示，對於他發表支持公廣新聞台的言論沒有失言的問題，因為各界對有線電視新聞區塊重視，NCC思考的是商業電視台之外有沒有其他可能？NCC認為電視新聞品質有提升空間，且公共媒體屬於全民，不屬於政府，相較歐洲，台灣在這方面發展的比較晚。這種想法沒有來自高層的壓力。