　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳耀祥再喊話挺華視！NCC期待新聞區塊商業、公共並存可能性

▲▼NCC主委陳耀祥立法院業務報告（圖／翻攝立法院直播畫面）
▲NCC主委陳耀祥17日立法院業務報告（圖／翻攝立法院直播畫面）

記者陳世昌／台北報導

中天新聞台去年12月12日下架有線電視CH52之後，CH52空頻3個月後遲未有替代新聞台人主，NCC主委陳耀祥17日再次公開表達支持公廣集團《華視新聞資訊台》上架CH52，他強調，委員會期待新聞頻道區塊中(CH49~CH58)，可以有商業電視、公共電視並存的可能性。

立法院交通委員會17日邀請陳耀祥業務報告，立委許淑華、邱遠臣、洪孟楷等人均對NCC審議CH52上架過程表達關切。許淑華認為，主委介入並不洽當，是球員兼裁判，也違反NCC組織法，她懷疑有誰給陳耀祥壓力？

許淑華表示，整個過程看到華視並沒有準備好，NCC則是一路不斷護航，華視除了財務問題 ，人力不足也是很重要指標，過去曾虧損而裁員有勞資糾紛，不該拿政府的錢去養電視台。

▲▼公廣集團申請52台記者說明會，由華視總經理莊豐嘉、公視代理總經理徐秋華共同出面說明公廣集團與華視將聯手合作搶進中天撤照後釋出的52台頻道。（圖／記者湯興漢攝）
▲公廣集團爭取以《華視新聞資訊台》入主有線電視CH52（圖／記者湯興漢攝）

陳耀祥表示，華視案沒有上層交代任務的問題。他認為，頻道上下架是商業競爭，但有無可能讓公共與商業頻道共存？對於華視財務的問題，NCC已透過平時監理要求改善，華視要自立自強去處理這問題。

陳耀祥回應邱臣遠質詢表示，對於他發表支持公廣新聞台的言論沒有失言的問題，因為各界對有線電視新聞區塊重視，NCC思考的是商業電視台之外有沒有其他可能？NCC認為電視新聞品質有提升空間，且公共媒體屬於全民，不屬於政府，相較歐洲，台灣在這方面發展的比較晚。這種想法沒有來自高層的壓力。

ET快訊
網紅跟風免費送海鮮！16位鮭魚本尊訊息狂炸　老闆傻：這麼多
美女重機騎士爆紅！電視台採訪揭「真面目」網崩潰
慈禧投胎轉世？第5代外孫女「99％撞臉」超狂職業曝光
泰森拿300萬跟150kg女獄警交往　回憶「每天都來」快被榨
快訊／宜蘭冬山民宿雙屍命案！情侶躺浴室亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾檢舉三立新聞未報導王定宇租屋　NCC發函要求說明

華視付費上架CH52有差別待遇？NCC調查新聞台上架費用

《華視新聞資訊台》上架CH52北市府有意見　NCC要求補件再議

陳耀祥不後悔說出CH52給公廣集團機會　NCC委員有理想性非市場派

瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路　強調最多只能改3次...

邱國正：自己的國家自己救　中共要打多久「我陪多久」

陳耀祥再喊話挺華視！NCC期待新聞區塊商業、公共並存可能性

「民進黨能源爭議找人擋槍」　國民黨：重啟核四領銜人是黃士修

王定宇向3個女人道歉　大吐苦水「將心比心好不好」

綠營「奇兵」王世堅戰台北市長？　蔣萬安：他的地方經營很紮實

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路　強調最多只能改3次...

邱國正：自己的國家自己救　中共要打多久「我陪多久」

陳耀祥再喊話挺華視！NCC期待新聞區塊商業、公共並存可能性

「民進黨能源爭議找人擋槍」　國民黨：重啟核四領銜人是黃士修

王定宇向3個女人道歉　大吐苦水「將心比心好不好」

綠營「奇兵」王世堅戰台北市長？　蔣萬安：他的地方經營很紮實

邱國正：如需表現領導統御　我會帶頭施打AZ疫苗

柯文哲、童振源聯手　「台北酷課雲」供海外1054間僑校使用

鬆口選台中市長？　蔡其昌：還有很多人選之後再說啦！

表態角逐2022屏東縣長　鍾佳濱：都布置好了「等開始營業」！

聖火傳遞很重要嗎？　許多日本名人紛紛退出

專訪／郭雪芙認「沒少女心」談戀愛先考驗　謝沛恩短髮只有Gay搭訕

獨／20歲漩渦鳴人鮭魚報到！他曝戶政事務所現況...感謝阿姨沒責備

王美惠會勘嘉市八掌溪　力促改善防汛道路水防設施

2021「必收包」出爐！香奈兒珍珠小水桶美炸　Jisso「頭頂上的」DIOR Caro好想要

王彩樺屏東嗨爬椰子樹！八點檔再現藍皮火車百人搶圍觀

瘋改名！內政部憂民眾踏上不「鮭」路　強調最多只能改3次...

王建民「好攝」守候美景　人生不惑之峰笑稱自己像大象

中和縱火釀9死！無良隔出41間套房＋頂樓加蓋　女房東也要入獄2年

foodpanda狂灑12組優惠碼懶人包！滿99元加購「1元生鮮」有豬絞肉

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

政治熱門新聞

王定宇為同居風波道歉了！4個抱歉坦承錯誤

台北東區變「蚊子街」議員心痛PO照　網友哭了！

免費吃壽司瘋改名　記住一生只能改3次

分租顏若芳房間8000元太貴　王定宇反擊了

近7成醫護不打首波疫苗！江啟臣說話了

顏若芳自請處分、王定宇如常上工　民眾黨發言人：范雲不用講話？

侯友宜泛淚談遊覽車撞山：新北全力協助

館長被槍擊扯出案外案　徐國勇怒飆警政署：我是看媒體報導才知道

「差點為這個黨送命」　連勝文選主席：忍耐十年「我受不了」　

王定宇揭租屋處格局　急撇共用衛浴

NCC發函三立說明未報導王定宇租屋

國軍服裝供售站開幕　國防部：不會想去軍用品店買

陸以疫苗強換外交　巴拉圭向台灣求援200萬劑

侯友宜：騰龍通運應自行停業接受調查！避免搭乘其遊覽車

更多熱門

相關新聞

NCC發函三立說明未報導王定宇租屋

NCC發函三立說明未報導王定宇租屋

NCC主委陳耀祥17日表示，有民眾檢舉《三立新聞台》未報導立委王定宇「租屋事件」新聞有「新聞製播遭受不當干擾」，NCC已發函要求說明，將待三立新聞倫理委員會的調查處理。

NCC：查核前「花蓮好好看」才改OTT TV

NCC：查核前「花蓮好好看」才改OTT TV

產官學一面倒要求開放「類有線電視」

產官學一面倒要求開放「類有線電視」

NCC全面普查新聞台上架費用

NCC全面普查新聞台上架費用

華視「1.7億授權費」賺得到嗎？

華視「1.7億授權費」賺得到嗎？

關鍵字：

NCC媒體產業有線電視

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車最新撞山影片曝！乘客連人帶椅噴飛釀6死

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

鮭魚男大生是他！2天要吃爆鮭魚餐

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

郭雪芙聲明切割孫其君：目前單身

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

直擊祖雄摩鐵進出3小時！載烏克蘭正妹

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

新店21歲女請假陪父母出遊亡！嬤哭癱：還有報平安

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面